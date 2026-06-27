Ηράκλειο: Κατέληξε η γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 43χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε βαρύτατα από πυροβολισμό στο σκοπευτήριο Μαλεβιζιου σήμερα το πρωί (27.06).

Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, η 43χρονη, για την οποία οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, μετά από αξονική τομογραφία κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, όπου τραυματίστηκε, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού.

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