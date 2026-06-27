Γιατί η μαγειρική σόδα και το ξύδι ΔΕΝ καθαρίζουν το πλυντήριο: Η αλήθεια από έναν χημικό μηχανικό

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Το διαδίκτυο είναι γεμάτο με «σπιτικές συνταγές» καθαρισμού, και ο συνδυασμός μαγειρικής σόδας με ξύδι θεωρείται συχνά το απόλυτο οικολογικό όπλο για κάθε συσκευή.

Ωστόσο, ο χημικός μηχανικός Diego Fernández, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από το προφίλ του @renovandoconideas, έρχεται να καταρρίψει αυτόν τον δημοφιλή μύθο, εξηγώντας γιατί αυτή η μέθοδος είναι χημικά αναποτελεσματική για το πλυντήριο ρούχων.

Το χημικό λάθος

Η δημοτικότητα του συνδυασμού οφείλεται στην εντυπωσιακή αντίδραση που προκαλεί. Μόλις η σόδα συναντήσει το ξύδι, το μείγμα αρχίζει να αφρίζει έντονα. Αυτό δίνει την ψευδαίσθηση ότι «κάτι καθαρίζει σε βάθος». Η πραγματικότητα, όμως, είναι τελείως διαφορετική.Αλληλοεξουδετέρωση!

Η μαγειρική σόδα είναι μια αλκαλική βάση (όξινο ανθρακικό νάτριο) και το ξύδι είναι ένα οξύ (οξικό οξύ). Όταν ενώνονται, το ένα εξουδετερώνει τις ιδιότητες του άλλου.

Άχρηστα υποπροϊόντα: Ο αφρισμός που βλέπουμε είναι απλώς η απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα. Το τελικό υγρό που απομένει στον κάδο είναι ουσιαστικά νερό με οξικό νάτριο—ένα μείγμα χωρίς καμία καθαριστική, απολιπαντική ή απολυμαντική ισχύ.

Μηδενική δράση στα λίπη: Το μείγμα αυτό δεν περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες (όπως το σαπούνι) για να διαλύσει τα συσσωρευμένα λίπη, ούτε ενεργό οξυγόνο για να εξολοθρεύσει τα βακτήρια και τους μύκητες.

Οι κίνδυνοι για τη συσκευή σας

Εκτός από αναποτελεσματικό, το ξύδι σε σταθερή βάση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο πλυντήριο. Είναι ένα οξύ που, με την πάροδο του χρόνου, διαβρώνει τα ελαστικά μέρη (λάστιχο της πόρτας) και τους εσωτερικούς σωλήνες, οδηγώντας σε πρόωρες φθορές και πιθανές διαρροές νερού.

Η επιστημονική εναλλακτική

Κιτρικό οξύΑν θέλετε μια οικονομική, οικολογική και πραγματικά αποτελεσματική λύση, ο Diego Fernández προτείνει να αντικαταστήσετε το ξύδι και τη σόδα με κιτρικό οξύ (ξινό).Το κιτρικό οξύ είναι ένα φυσικό αφαλατικό. Έχει την ιδιότητα να διαλύει τα άλατα του σκληρού νερού και να απομακρύνει τα παγιδευμένα υπολείμματα του απορρυπαντικού και του μαλακτικού, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή δυσοσμίας και ανάπτυξης μούχλας.

Ο σωστός οδηγός καθαρισμού σε 4 βήματα

Για να διατηρήσετε το πλυντήριό σας καθαρό και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του, ακολουθήστε την επιστημονικά εγκεκριμένη μέθοδο:

Η δόση του κιτρικού οξέος:

Προσθέστε περίπου 100 έως 150 γραμμάρια κιτρικού οξέος σε σκόνη απευθείας μέσα στον άδειο κάδο του πλυντηρίου.

Επιλέξτε ένα μεγάλο πρόγραμμα πλύσης (π.χ. για βαμβακερά) σε υψηλή θερμοκρασία (60°C ή 90°C). Η υψηλή θερμοκρασία είναι απαραίτητη για να ενεργοποιηθεί η δράση του οξέος και να σκοτωθούν τα μικρόβια.

Φροντίδα του φίλτρου: Μην ξεχνάτε το φίλτρο στο κάτω μέρος της συσκευής. Αδειάζετέ το και ξεπλένετέ το κάτω από τη βρύση τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Στέγνωμα μετά από κάθε χρήση: Μετά από κάθε πλύση ρούχων, σκουπίζετε καλά το λάστιχο της πόρτας με ένα πανί μικροϊνών και αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει φυσικά ο κάδος.

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