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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Θρίλερ στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου με θύμα νεαρή κοπέλα

ΕΚΑΒ - αστυνομία
clock 11:26 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην περιοχή του Κρουσώνα, όταν μία 43χρονη γυναίκα, τραυματίστηκε σοβαρά από όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ένα όπλο εκπυρσοκρότησε, πλήττοντας  τη νεαρή γυναίκα .

Στο σημείο επικράτησε αμέσως πανικός και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου έσπευσαν στο σκοπευτήριο .

Άμεσα ξεκίνησαν τις προσπάθειες ανάνηψης και μόλις την σταθεροποίησαν, τη διασωλήνωσαν και ξεκίνησε η διακομιδή της στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.

Στο σκοπευτήριο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο. Οι αρχές διεξάγουν εξονυχιστική έρευνα και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για ατύχημα κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης ή αν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από το περιστατικό.

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Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου Κοπέλα
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