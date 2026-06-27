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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μάχη στο ΤΕΠ του Βενιζελείου για να κρατηθεί στη ζωή η 43χρονη...

ΚΑΡΠΑ
clock 12:33 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μάχη για τη ζωή της δίνει η 43χρονη γυναίκα, η οποία σήμερα (Σάββατο 27/6), λίγο πριν τις 10 το πρωί, τραυματίστηκε βαρύτατα, ενώ έκανε βολές στο Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, που βρίσκεται στον Κρουσώνα.

Οι πληροφορίες αρχικά ήταν συγκεχυμένες αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η γυναίκα, και "έδειχναν" εκπυροσοκρότηση και ατύχημα, όμως πλέον όλα συγκλίνουν στην εκδοχή της απόπειρας αυτοκτονίας.

Ολα κυλούσαν ομαλά στο σκοπευτήριο, όταν ξαφνικά η γυναίκα, και ενώ εκτελούσε βολές, έστρεψε το όπλο στον λαιμό της και αυτοπυροβολήθηκε.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο να κάνουν αγωνιώδεις προσπάθειες για περίπου μία ώρα για να την επαναφέρουν.

Τελικά η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, η γυναίκα διασωληνώθηκε και διεκομίσθη σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Μέχρι και αυτή την ώρα οι γιατροί στο ΤΕΠ του νοσοκομείου, δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή...

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η 43χρονη δεν είναι από την Κρήτη, αλλά από περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

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