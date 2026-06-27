ΣΑΒ.27 Ιου 2026 14:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - Σοκ στα Χανιά: Ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
clock 13:43 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένας 86χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος στο εσωτερικό της κατοικίας του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοχειρία.

Ο 86χρονος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας μια κυνηγετική καραμπίνα.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη διερεύνηση των συνθηκών.

Από την μέχρι τώρα έρευνα και τα ευρήματα του χώρου, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΠΑΓΝΗ: Στα όρια της εξουθένωσης οι τραυματιοφορείς - Κενές πάνω από τις μισές θέσεις

Προφυλακιστέος ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη: "Θολό" το κίνητρο - Στο μικροσκόπιο οι ισχυρισμοί του

Αυξήσεις ενοικίου: Πότε ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ζητήσει περισσότερα χρήματα -Τι προβλέπει ο νόμος

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αυτοχειρία Ηλικιωμένος Χανιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis