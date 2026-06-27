Κρήτη - Σοκ στα Χανιά: Ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα

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Ένας 86χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος στο εσωτερικό της κατοικίας του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοχειρία.

Ο 86χρονος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας μια κυνηγετική καραμπίνα.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη διερεύνηση των συνθηκών.

Από την μέχρι τώρα έρευνα και τα ευρήματα του χώρου, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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