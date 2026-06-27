Χειροπέδες σε 21χρονο - Έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό

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Ένας 21χρονος συνελήφθη όταν εντοπίστηκε να τρέχει με 210 χιλιόμετρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο!

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Ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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