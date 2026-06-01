Βασιλιάς Κάρολος: Ανοίγει «τα βιβλία» και αποκαλύπτει τους φόρους του

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια που περιέβαλαν το βρετανικό Στέμμα για δεκαετίες, το αν και πόσα χρήματα πληρώνουν σε φόρους τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, λύθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο. Σε μια ιστορική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διαφάνειας, ο Βασιλιάς Κάρολος έδωσε ρητή εντολή στους συνεργάτες του να δημοσιοποιήσουν τα προσωπικά του οικονομικά στοιχεία.

Από την άνοδό του στον θρόνο, ο Μονάρχης έχει καταβάλει συνολικά περισσότερα από 30 εκατομμύρια λίρες σε φόρους, γεγονός που τον κατατάσσει αυτόματα ανάμεσα στους 100 κορυφαίους φορολογούμενους ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς πλήρωσε εθελοντικά 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το οικονομικό έτος 2024-25. Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα 11,7 εκατομμύρια λίρες της προηγούμενης χρονιάς, καλύπτοντας τον συνδυαστικό φόρο εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών. «Όλα αυτά, θυμηθείτε, σε εθελοντική βάση», έσπευσε να επισημάνει ο Τζέιμς Τσάλμερς, ο υπεύθυνος του βασιλικού ταμείου (Privy Purse). «Αν θέλουμε να πιστέψουμε τους ετήσιους πίνακες των μέσων ενημέρωσης για τέτοια ζητήματα, αυτό τοποθετεί την Αυτού Μεγαλειότητα μεταξύ των 100 κορυφαίων φορολογουμένων στη χώρα για αυτό το έτος».

Τα έσοδα του Βασιλιά προέρχονται κυρίως από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, ένα τεράστιο ιδιωτικό χαρτοφυλάκιο γης, επενδύσεων και εμπορικών ακινήτων, το οποίο του απέφερε ετήσιο εισόδημα ύψους 25,2 εκατομμυρίων λιρών για την περίοδο 2025-26. Επιπλέον, ο Κάρολος διαθέτει ιδιωτικούς πόρους από εμπορικές δραστηριότητες, επενδύσεις, καθώς και από τη διαχείριση των γνωστών βασιλικών κτημάτων στο Μπαλμόραλ και το Σάντριγχαμ. Η επιθυμία του για διαφάνεια παρέσυρε και τον Πρίγκιπα της Ουαλίας, ο οποίος μέχρι πρότινος εμφανιζόταν ιδιαίτερα διστακτικός στο να αποκαλύψει τις δικές του φορολογικές υποχρεώσεις.







Το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε ότι ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ πλήρωσε 7,76 εκατομμύρια λίρες σε φόρο εισοδήματος, ποσό που αντιστοιχεί σε έναν πραγματικό φορολογικό συντελεστή 33,9% επί των 22,9 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε από το Δουκάτο της Κορνουάλης. Ο συντελεστής είναι χαμηλότερος από το 45% του πατέρα του, καθώς ο Ουίλιαμ φορολογείται για το καθαρό εισόδημα αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας του βασιλικού του νοικοκυριού.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από μια θυελλώδη περίοδο έντονης δημόσιας κριτικής σχετικά με τις βασιλικές μισθώσεις και τα κέρδη των κτημάτων.

Η δημόσια κατακραυγή είχε πυροδοτηθεί κυρίως από το σκάνδαλο γύρω από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, που οδήγησε στην έξωσή του από το Ρόγιαλ Λοτζ στο Ουίνδσορ. Η πίεση αυτή οδήγησε τον Ουίλιαμ και την Κέιτ να συμφωνήσουν στην καταβολή ετήσιου ενοικίου άνω των 300.000 λιρών για την κατοικία τους στο Ουίνδσορ, επιβαρύνοντάς τους και με φόρο χαρτοσήμου 40.000 λιρών. Παρ’ όλα αυτά, το Δουκάτο της Κορνουάλης καταγράφει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων λιρών.

Ο φορολογικός εμπειρογνώμονας Μάικ Γουόρμπερτον σχολίασε: «Είναι σωστό και πρέπον το εισόδημα για τον Βασιλιά και τον Πρίγκιπα της Ουαλίας να προέρχεται από αυτά τα κτήματα. Είναι σημαντικό να διοικούνται σωστά. Χαίρομαι που βλέπω αυτή την ειλικρίνεια. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό».







Το νέο ψαλίδι στην κρατική επιχορήγηση και τα έξοδα των βασιλικών ταξιδιών



Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στην κρατική χρηματοδότηση, καθώς η κρατική επιχορήγηση (Sovereign Grant) πρόκειται να μειωθεί για πρώτη φορά από τη θέσπισή της, πέφτοντας από τα 137,9 εκατομμύρια λίρες στα 99,9 εκατομμύρια λίρες για το έτος 2027-28, παραμένοντας σταθερή για μια πενταετία. Η μείωση αυτή, που έγινε «σε συμφωνία με τις σαφείς επιθυμίες της Αυτού Μεγαλειότητας», αποφασίστηκε από τους βασιλικούς επιτρόπους, συμπεριλαμβανομένου του απερχόμενου Πρωθυπουργού Σερ Κιρ Στάρμερ και της Υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για τα επίσημα καθήκοντα, την ενεργειακή μετάβαση του παλατιού και την ασφάλεια των συστημάτων του έναντι κυβερνοεπιθέσεων.







Την ίδια στιγμή, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της βασιλικής οικογένειας παραμένουν στα ύψη, με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ να καταγράφει το πιο ακριβό ταξίδι, ένα τριήμερο στην Σαουδική Αραβία που κόστισε 130.000 λίρες. Η κρατική επίσκεψη του Βασιλιά και της Βασίλισσας στην Ιταλία κόστισε 127.000 λίρες, ενώ το περίφημο Βασιλικό Τρένο, που κοστίζει τουλάχιστον 20.000 λίρες ανά διαδρομή, πρόκειται να αποσυρθεί οριστικά λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης. Αντίθετα, η βασιλική οικογένεια δείχνει πλέον ξεκάθαρη προτίμηση στα ελικόπτερα, πραγματοποιώντας 177 πτήσεις μέσα σε έναν χρόνο, με το συνολικό κόστος των μετακινήσεων να αγγίζει τα 3,3 εκατομμύρια λίρες.







Οι χαμένοι στόχοι στην ποικιλομορφία του προσωπικού και η στροφή στα social media



Πέρα από τα οικονομικά, τα αποκαλυπτήρια των βιβλίων του παλατιού έφεραν στο φως και κοινωνικά δεδομένα. Ο Τζέιμς Τσάλμερς παραδέχτηκε ότι το ποσοστό των εργαζομένων από εθνοτικές μειονότητες ανήλθε στο 12%, υπολείποντας κατά 2% από τον ετήσιο στόχο. «Αυτό είναι μια απογοήτευση», δήλωσε.

«Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά –και ήδη γίνεται– για να βελτιωθεί η ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού μας». Το παλάτι εγκαταλείπει πλέον τους ετήσιους στόχους και θέτει έναν μακροπρόθεσμο στόχο για 18%, σε πλήρη εναρμόνιση με τα δεδομένα της βρετανικής απογραφής.

Παράλληλα, η στρατηγική εκσυγχρονισμού του Στέμματος στρέφεται δυναμικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ντοκιμαντέρ, μια κίνηση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς το περιεχόμενο του παλατιού συγκέντρωσε πάνω από δύο δισεκατομμύρια εμφανίσεις και 430 εκατομμύρια προβολές βίντεο. Όλα αυτά την ώρα που οι πηγές του παλατιού διαβεβαιώνουν ότι η πορεία της υγείας του Βασιλιά Καρόλου παραμένει σε «πολύ θετική τροχιά», σύμφωνα με άρθρο της Telegraph.

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