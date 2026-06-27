Το Μινσκ θα φιλοξενήσει την 4η διάσκεψη για την ευρασιατική ασφάλεια στις 3-4 Νοεμβρίου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο TASS ο πρέσβης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Αλεξάντερ Τροφίμοφ, προσθέτοντας ότι με κάθε χρόνο που περνάει, αυτή η μορφή κερδίζει δυναμική και γίνεται ολοένα και πιο αντιπροσωπευτική.

«Η 4η Διάσκεψη του Μινσκ για την Ευρασιατική Ασφάλεια θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 Νοεμβρίου. Οι Λευκορώσοι σύμμαχοί μας διοργανώνουν αυτό το φόρουμ από το 2023. Πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο», δήλωσε στο περιθώριο διαλόγου εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Λέσχης Συζήτησης Valdai. Το προνόμιο για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης και του προγράμματος εργασίας ανήκει στην πλευρά της Λευκορωσίας ως διοργανώτριας, δήλωσε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι η πλευρά της Λευκορωσίας «μπορεί να βασιστεί πλήρως στη βοήθεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας εάν χρειαστεί και, φυσικά, το γνωρίζει αυτό».

Αυτό το συνέδριο αποτελεί μια κρίσιμη πλατφόρμα για τη συζήτηση θεμάτων ασφάλειας της Ευρασίας, συγκεντρώνοντας όχι μόνο εκπροσώπους της κυβέρνησης αλλά και ακαδημαϊκούς, πολιτικούς επιστήμονες, ειδικούς και βουλευτές, πρόσθεσε ο Τροφίμοφ.

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