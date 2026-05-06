Ηράκλειο: Προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ

Στη φυλακή οδηγήθηκαν, με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 23χρονος και ο 18χρονος αδελφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για τη σοβαρή αιματηρή επίθεση σε βάρος 57χρονου υπαλλήλου ασφαλείας έξω από νυχτερινό κατάστημα στο Ηράκλειο.

Η μαραθώνια απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν τους δύο νεαρούς προσωρινά κρατούμενους, λόγω της ιδιαίτερης σκληρότητας της πράξης τους και του κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων.

Σε βάρος των δύο αδελφών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας ανήλικος φίλος τους, ο οποίος αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου τις επόμενες ώρες.

Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν με μαχαίρι και μαγκούρα στον 57χρονο «πορτιέρη» του καταστήματος, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από το επίπεδο της βίας, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

