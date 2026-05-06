ΤΕΤ.06 Μαΐ 2026 23:03
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ
αδελφια αιματηρο επεισοδιο μπαρ
clock 16:30 | 06/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη φυλακή οδηγήθηκαν, με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 23χρονος και ο 18χρονος αδελφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για τη σοβαρή αιματηρή επίθεση σε βάρος 57χρονου υπαλλήλου ασφαλείας έξω από νυχτερινό κατάστημα στο  Ηράκλειο.

Η μαραθώνια απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν τους δύο νεαρούς προσωρινά κρατούμενους, λόγω της ιδιαίτερης σκληρότητας της πράξης τους και του κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων.

Σε βάρος των δύο αδελφών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας ανήλικος φίλος τους, ο οποίος αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου τις επόμενες ώρες.

Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν με μαχαίρι και μαγκούρα στον 57χρονο «πορτιέρη» του καταστήματος, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. 

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από το επίπεδο της βίας, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήστρατο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Απολογίες Αιματηρό Περιστατικό Μπαρ Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis