Πόλο: Αποκλείστηκε από την τελική φάση του World Cup η εθνική

Η χθεσινή (5/5) συντριβή από την Αυστραλία κόστισε τελικά στην εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup. Η Ουγγαρία επικράτησε σήμερα (6/5) της Αυστραλίας με 9-7, κατά την τελευταία ημέρα του προκριματικού τουρνουά που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ, αφήνοντας «εκτός νυμφώνος» την ελληνική ομάδα. Ακόμη κι αν νικήσει την Ιαπωνία, στο ματς που ακολουθεί, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βγαίνει χαμένο στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία στο γκρουπ 5-8 και περιορίζεται στην έβδομη θέση της κατάταξης.

Η απροσδόκητη αυτή εξέλιξη σημαίνει ότι η «γαλανόλευκη» παραδίδει πρόωρα το... στέμμα της κυπελλούχου κόσμου, το οποίο είχε κερδίσει πέρυσι στην Κίνα, ενώ παράλληλα μένει χωρίς επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για το υπόλοιπο του 2026.