Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη πήρα 20 κιλά & στην τρίτη 6-7»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή προχώρησε μέσα από τον «αέρα» του Happy Day σε μια προσωπική εξομολόγηση για τα κιλα που πήρε στις εγκυμοσύνες της.

«Έπαθε αυτό που παθαίνουμε εμείς, που μια ζωή στερούμαστε για να έχουμε μια ωραία κορμοστασιά υποτίθεται, και λέμε τώρα είμαι έγκυος, θα φάω. Στη δεύτερη εγκυμοσύνη βέβαια, που ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να χάσεις τα κιλά που έχεις πάρει, μαζεύεσαι σοβαρά… Εγώ στην πρώτη εγκυμοσύνη πήρα 18-20 κιλά, στη δεύτερη 10-12 και στην τρίτη 6-7. Όταν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να τα χάσεις, μετά προσέχεις»είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει αποκτήσει με τον αγαπημένο της σύζυγο Θέμη Σοφό τρία παιδιά: τη Νάγια, τη Μαίρη και τον μικρό Γιάννη

