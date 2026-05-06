Ηράκλειο: «Θα σε ντύσουμε γαμπρό -Φέρτε μαντολίνα, όχι σφαίρες» – Το σπαρακτικό αντίο της αδελφής του 21χρονου Νικήτα

Βαρύ πένθος και ανείπωτος πόνος επικρατεί μετά την άγρια δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Την ώρα που οι αστυνομικές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της αιματηρής υπόθεσης, το δημόσιο «αντίο» της αδελφής του αδικοχαμένου νεαρού ραγίζει και τις πιο σκληρές καρδιές.

Με μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αδελφή του 21χρονου αποχαιρετά τον «άντρα της», όπως τον αποκαλεί, γνωστοποιώντας την επιθυμία της οικογένειας για την αυριανή εξόδιο ακολουθία.

Στο μήνυμά της, απευθύνει έκκληση σε όσους παρευρεθούν να τιμήσουν τη μνήμη του φορώντας λευκά ρούχα και κρατώντας μαντολίνα, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα κατά της ένοπλης βίας που "βουτά στο αίμα" το νησί.

Η σπαρακτική ανάρτηση:

«Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου… θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια σπαρακτική μαντινάδα:

«Δυο μοιρολόγια πείτε του, του όμορφου νιου που φεύγει,





για δε γλεντά, δε τραγουδεί και δεν ξαναχορεύγει…





Ποιο ξεροβόρι δυνατό και ποιο μεγάλο κύμα,





παρέσυρε τον όμορφο και τον εβάλα κρίμα;»

Η κηδεία του άτυχου νέου θα τελεστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στο Χώνος Μυλοποτάμου, όπου συγγενείς και φίλοι θα του απευθύνουν το τελευταίο αντίο σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

