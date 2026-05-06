Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό βρέφος 1,5 ετών - Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

Ένα βρέφος ηλικίας ενάμιση έτους έχασε τη ζωή του στην Αίγινα, προκαλώντας μεγάλο σοκ στην τοπική κοινωνία. Οι Aρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Το βράδυ της Τρίτης, οι γιατροί έκριναν επιτακτική την ανάγκη άμεσης μεταφοράς του βρέφους εκτός νησιού, λόγω της επιδείνωσης της υγείας του. Στις 20:00 περίπου, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στην επείγουσα διακομιδή με το πλωτό ασθενοφόρο, μεταφέροντας το παιδί σε νοσοκομείο εκτός Αίγινας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Aegina Portal, όλα τα σχετικά στοιχεία της υπόθεσης θα προωθηθούν στη 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ), η οποία αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διερευνήσει τα αίτια του θανάτου και να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Η τραγωδία με το βρέφος στην Αίγινα αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση των ιατρικών υποδομών στα νησιά, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά έκτακτα περιστατικά. Η τοπική κοινωνία παραμένει σε πένθος, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για να διασαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου και να δοθούν απαντήσεις στους οικείους.

