Αρουραίοι «κατακλύζουν» τους κήπους – Προειδοποίηση ειδικών για έξαρση και κλειδί η καθαριότητα

Με την άνοδο της θερμοκρασίας στην Ιρλανδία, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για αυξημένη παρουσία αρουραίων σε κήπους και υπαίθριους χώρους.

Ο έμπειρος κηπουρός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Πίτερ Ντάουνταλ επισημαίνει ότι το φαινόμενο είναι πολύ πιο εκτεταμένο απ’ όσο πιστεύεται, τονίζοντας πως οι αρουραίοι συναντώνται σχεδόν σε κάθε κήπο και δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα.

Όπως εξηγεί, το ζητούμενο δεν είναι η πλήρης εξάλειψή τους αλλά η αποτροπή των συνθηκών που τους επιτρέπουν να εγκαθίστανται.

Τροφή, νερό και σημεία φωλιάσματος αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που τους προσελκύουν, με τον ίδιο να δίνει έμφαση στην καθαριότητα και στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, ιδιαίτερα των οργανικών υπολειμμάτων που συχνά καταλήγουν σε ανοιχτούς χώρους κομποστοποίησης.

Παράλληλα, ο Ντάουνταλ εκφράζει προβληματισμό για τη συστηματική χρήση χημικών προϊόντων σε γκαζόν και κήπους, σημειώνοντας ότι η αλόγιστη εφαρμογή λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον και να επηρεάσει χώρους όπου κινούνται παιδιά.

«Το κλειδί είναι να μη δίνεις λόγο στους αρουραίους να μείνουν», τονίζει, υπογραμμίζοντας πως η πρόληψη ξεκινά από απλές, καθημερινές πρακτικές καθαριότητας.

