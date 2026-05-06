ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίκη 58 Κρητικών για παράνομες επιδοτήσεις - Δήλωναν βοσκοτόπια στην Καστοριά

Χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα κατηγορούνται ότι έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά.



Οι κατηγορούμενοι μέσω των δικηγόρων τους αρνούνται τις κατηγορίες , αμφισβητώντας την καταγγελία του του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος καταθέτοντας στο δικαστήριο ανέφερε ότι μέσα σε έναν χρόνο οι επιτήδειοι φέρονται να έλαβαν 25 χιλιάδες ευρώ ο καθένας.

«Το 2020 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησα να δω τι έχει δηλωθεί στον νομό. Από περιέργεια….. Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64 χιλιάδες στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22 χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην περιοχή και 17 χιλιάδες αμύγδαλα που επίσης δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Είναι καθαρά εικονικοί οι ιδιόκτητοι βοσκότοποι και είναι ψευδές ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω βγει εκτός εαυτού. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ.

Τώρα κατάλαβα πως γινόταν το παιχνίδι», κατέθεσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς και του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, Δημήτρης Μόσχος.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας ενώ το 2019 και το 2020 οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει πολλές εκατοντάδες στρέμματα ελαιόδεντρων στην Καστοριά, τις επόμενες χρονιές δε δήλωσαν τίποτα.

«Αυτές οι εκτάσεις δηλώθηκαν σε άλλες περιοχές. Κάποιες ελαιοκαλλιέργειες δηλώθηκαν στη Φλώρινα και κάποιες άλλες εκτός Ελλάδος. Όταν κατάλαβα τι γινόταν ενημέρωσα τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα και υπέβαλα και επίσημη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς.



»Δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος στην Καστοριά, ούτε στρέμμα. Από το 1958 έως το 1963 δόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας για σιτηρά σε κάποιους και πάντως εκτάσεις μέχρι 100 στρέμματα, όχι παραπάνω», ανέφερε ο μάρτυρας, ο οποίος δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν γνωρίζει τους κατηγορουμένους.

«Σε ένα ΚΥΔ στην Καστοριά από τις 3 χιλιάδες αιτήσεις, οι 2.200 αιτήσεις γίνονταν από τον αγροτικό συνεταιρισμό. Σε εμάς έκαναν δήλωση μόνο μόνιμοι κάτοικοι Καστοριάς, ήμασταν ο φορέας Α’. Πού την έκαναν τη δήλωση, πού βρήκαν τα ενοικιαστήρια, που το ένα, που το άλλο… αυτά όλα δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με ενοικιαστήρια, μισθώσεις, εκμισθώσεις κτλ…

Εγώ δεν παίρνω τα λεφτά που ακούω 15, 20 χιλιάδες ευρώ που δίνονται…, εγώ από 28 ευρώ το στρέμμα που έπαιρνα παλιότερα, πλέον έφτασα να παίρνω 11,8 ευρώ ανά στρέμμα. Έχω 400 πρόβατα και 400 στρέμματα χωράφια και παίρνω επιδότηση 11,8 ευρώ», είπε ο μάρτυρας.

