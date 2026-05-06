Δήμος Αγίου Νικολάου: Έναρξη εγγραφών και επανεγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Τμήματος Παιδικής Φροντίδας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, με οικονομική εισφορά (τροφεία), για τη σχολική περίοδο 2026-2027.

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: aitisi.okydan.gr.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το πρώτο (1ο) έτος της ηλικίας τους έως τις 31-08-2026 και μέχρι την ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή παιδιά γεννημένα από 01-01-2023 έως 31-12-2023.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι γονείς μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα προς εκτύπωση από το πεδίο «ΕΝΤΥΠΑ» της αρχικής σελίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες και να βεβαιωθούν για τη σωστή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email κ.ά.). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αφορούν και τους δύο γονείς, εκτός από τις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, όπου απαιτείται η επισύναψη σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ