Το υπουργείο Υγείας ψάχνει πληρώματα στα νησιά για τα ασθενοφόρα

Επί ποδός βρίσκεται το υπουργείο Υγείας τις τελευταίες ημέρες για να καλύψει τα κενά στα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ, όσο και των κέντρων υγείας στα νησιά ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Παρότι βρισκόμαστε ήδη στον Μάιο, η ηγεσία του υπουργείου υγείας σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr, πραγματοποιεί ακόμη τηλεδιασκέψεις με τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών που ελέγχουν τη νησιωτική χώρα, ώστε να καταγραφούν τα κενά που υπάρχουν σήμερα στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και τα αντίστοιχα ασθενοφόρα των μονάδων υγείας.

Στόχος να βρεθεί προσωπικό είτε οδηγοί, είτε πληρώματα για να αναλαμβάνουν τη μεταφορά ασθενών στα νησιά. Είναι άλλωστε γνωστές οι εικόνες κάθε χρόνο το καλοκαίρι που ασθενείς μεταφέρονται ακόμα και σε καρότσες αγροτικών οχημάτων, προκειμένου να φτάσουν στην κοντινότερη μονάδα υγείας, είτε να μεταφέρονται ακόμα και στη γειτονική Τουρκία για να λάβουν υπηρεσίες υγείας.

Μια εικόνα που δεν θέλει σε καμία περίπτωση αυτήν την περίοδο η κυβέρνηση με δεδομένο ότι διανύουμε και μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό και για να μην εκτεθεί το υπουργείο υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, ζήτησε από τους διοικητές των ΥΠΕ να καταγράψουν λεπτομερώς όλο το προσωπικό που εργάζεται σήμερα στο ΕΚΑΒ της νησιωτικής χώρας αλλά και στα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας. Διαφορετικά εάν δεν επαρκούν οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε συνεργασία με τον στρατό όπως εξάλλου γίνεται κάθε χρόνο.

Ταυτόχρονα τους δίνεται η δυνατότητα και με σχετική νομοθετική ρύθμιση να προσλαμβάνουν είτε οδηγούς, είτε πληρώματα ασθενοφόρων με μπλοκάκι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υγειονομικές ανάγκες του καλοκαιριού.

Παράλληλα η οδηγία που έχει δοθεί από το υπουργείο υγείας προς τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών είναι να υπάρχει τουλάχιστον μία βάρδια με πλήρωμα σε ασθενοφόρο, ώστε να μην υπάρχουν κενά στην αντιμετώπιση των περιστατικών.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

