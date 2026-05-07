Τι θα φάμε σήμερα; Λαζάνια με κίτρινα τυριά, αλλαντικά και κρέμα γάλακτος
clock 10:44 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

Για 6-8 άτομα

  • 12 φύλλα λαζάνια
  • 150 γρ. ζαμπόν σε φέτες
  • 180 γρ. μπέικον ψιλοκομμένο
  • 200 γρ. γραβιέρα τριμμένη
  • 200 γρ. γκούντα ή ένταμ τριμμένο
  • 250 γρ. ρεγκάτο τριμμένο
  • 500 ml κρέμα γάλακτος
  • 250 ml γάλα
  • 2 αυγά
  • 40 γρ. βούτυρο λιωμένο
  • 1 πρέζα μοσχοκάρυδο
  • μαύρο πιπέρι
  • αλάτι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σοτάρουμε το μπέικον σε αντικολλητικό τηγάνι για 3΄-4΄ μέχρι να πάρει χρώμα.

Βήμα 2

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την κρέμα γάλακτος, το γάλα, τα αυγά, το βούτυρο, το μοσχοκάρυδο, λίγο πιπέρι και ελάχιστο αλάτι.

Βήμα 3

Βουτυρώνουμε ελαφρά ένα πυρίμαχο σκεύος περίπου 28x20 εκ. Απλώνουμε λίγη από την κρέμα που ετοιμάσαμε στη βάση του σκεύους και στρώνουμε μια πρώτη σειρά από λαζάνια. Από πάνω μοιράζουμε λίγο ζαμπόν, λίγο μπέικον και λίγα από τα τριμμένα τυριά. Ρίχνουμε λίγη επιπλέον κρέμα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Τελειώνουμε με την υπόλοιπη κρέμα και αρκετό τυρί στην επιφάνεια.

Βήμα 4

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις, για 35΄-40΄, μέχρι να χρυσίσει καλά η επιφάνεια.

Πηγή: cantina.prothema.gr

