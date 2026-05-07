Κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ - Πάνω από 40 οι βουλευτές που θα πάρουν το λόγο

«Βαλβίδες αποσυμπίεσης» της έντασης στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναζητά η κυβέρνηση και σήμερα η προσοχή στρέφεται στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.



Μια συνεδρίαση που γίνεται μετά από μια περίοδο που επικράτησε αναβρασμός στο «γαλάζιο» εσωτερικό και ενώ σε λίγες μέρες θα ακολουθήσει το συνέδριο του κόμματος (από τις 15 έως τις 17 του μήνα).

Στην σημερινή συζήτηση ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πως ξεκινά ο διάλογος για την Συνταγματική Αναθεώρηση με την «γαλάζια» πρόταση να περιλαμβάνει 30 άρθρα. Παράλληλα περισσότεροι από 40 βουλευτές του κόμματος πρόκειται να πάρουν το λόγο, ανοίγοντας τη βεντάλια των θεμάτων που θα τεθούν επί τάπητος

Η συζήτηση αναμένεται να είναι.. ζωηρή, καθώς το τελευταίο διάστημα οι βουλευτές έθεσαν μια σειρά θεμάτων και έκαναν μεταξύ άλλων «αιχμηρές» αναφορές για το επιτελικό κράτος. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έχουν υπάρξει γκρίνιες για το γεγονός πως υπήρξε οριζόντια αντιμετώπιση των 13 βουλευτών που ήταν στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ με άρση ασυλίας. Παράλληλα προτάσεις όπως αυτές για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή δεν φαίνεται να ενθουσιάζουν ένα κομμάτι των «γαλάζιων».

Μέσα σε αυτό το τοπίο αυτό που τονίζεται από την κυβερνητική πλευρά είναι πως λαμβάνονται υπόψη οι τοποθετήσεις των βουλευτών και δεν θα μπουν «κάτω από το χαλί» τα παράπονα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει σήμερα το περίγραμμα των καθηκόντων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, του Συνεδρίου της ΝΔ και του εκλογικού έτους που – όπως λέει η κυβέρνηση -είναι το 2027. Ο ίδιος, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, δίνει βάρος όχι στη δική του τοποθέτηση, αλλά στο τι θέλουν να πουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, με βάση τις πληροφορίες, πρόκειται να μιλήσει για «αμηχανία» της αντιπολίτευσης απέναντι στις θεσμικές αλλαγές που, όπως θα πει, εισηγείται η κυβέρνηση.

Η διαδικασία της σημερινής συνεδρίασης



Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει σήμερα με την ομιλία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου. Θα ακολουθήσει ομιλία του πρωθυπουργού στην οποία όπως αναφέρθηκε θα μιλήσει για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Αμέσως μετά θα πάρει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για την Συνταγματική Αναθεώρηση Ευρ. Στυλιανίδης, που θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Να σημειωθεί εδώ πως περισσότεροι από 50 «γαλάζιοι» βουλευτές έχουν καταθέσει προτάσεις (στις οποίες στηρίχθηκε η σύνθεση των 30 άρθρων που θα παρουσιαστούν) και περίπου 20 ακόμη είχαν προφορικές συζητήσεις με όσους συμμετείχαν στην κατάρτιση των προτάσεων.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Με βάση τον σχεδιασμό ο κάθε βουλευτής θα μιλάει για περίπου 5 λεπτά και – λαμβάνοντας υπόψη πως περισσότεροι από 40 «γαλάζιοι» θα πάρουν το λόγο- αναμένεται να είναι πολύωρη η συνεδρίαση.

Για ποια άρθρα ανοίγει η συζήτηση

Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ξεκινήσει ο διάλογος για την Συνταγματική Αναθεώρηση μέσα στο μήνα. Ειδικότερα στόχος είναι να ανοίξει η συζήτηση για άρθρα όπως το 5 (για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη), το 16 (για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων), το 30 (για μία θητεία εξαετούς διάρκειας του Προέδρου της Δημοκρατίας), το 51 και το 54 (που συνδέονται με τον εκλογικό νόμο αλλά δεν πρόκειται για συζήτηση που αφορά τις επόμενες κάλπες), το 86 (περί ποινικής ευθύνης υπουργών), το 90 (για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης), το 101 (για τις Ανεξάρτητες Αρχές) και το 103 (για τον επανακαθορισμό της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων). Επίσης οι «γαλάζιοι» θα θέσουν στο διάλογο τα εξής θέματα: μέριμνα για την προσιτή στέγη, δημοσιονομικός «κόφτης», λειτουργία των κομμάτων καθώς και κλιματική κρίση.

Κυβερνητικές πηγές έλεγαν χθες πως τρεις είναι οι στόχοι: πρώτον να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, δεύτερον να υπάρχει μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και τρίτον το Σύνταγμα να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις (από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την προσιτή στέγη).

