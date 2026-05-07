Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, κάποιες συνθήκες στη δουλειά φαίνεται να εξελίσσονται αρκετά καλύτερα και ο τρόπος που ρολάρουν τα πράγματα σε βοηθούν να νιώσεις πιο άνετα και να εκφραστείς καλύτερα και πιο δομημένα στα επαγγελματικά σου. είναι σημαντικό να δώσεις βάση σε λεπτομέρειες που θα εξελίξουν τα πλάνα σου. ωστόσο, κάποιες συζητήσεις ή συναντήσεις να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ή θα νιώσεις μετά το τέλος τους πως θα μπορούσες να δώσεις κάτι παραπάνω. Αντί να απογοητευτείς και να τσιτώσεις, μπες στη διαδικασία να ξεσπάσεις με εποικοδομητικό τρόπο. Απόφυγε τις υπερβολές και τα αχρείαστα ξεσπάσματα με φωνές.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα έχεις την αίσθηση πως κάποια πράγματα μπαίνουν σε σειρά και αντιλαμβάνεσαι πως κάποιες απόψεις που ακούς μέσα από συζητήσεις σε βοηθούν να κινηθείς πιο πρακτικά και στοχευμένα, αφήνοντας ίσως λίγο την κούραση στην άκρη. Από την άλλη, έχεις μια αίσθηση πως υπάρχει ένα παρασκήνιο που σε επηρεάζει έμμεσα και δε σε αφήνει να ηρεμήσεις. Συμπεριφορές που παρατηρείς έρχονται να δικαιολογήσουν αυτές τις υπόνοιες και ίσως η απογοήτευση θα έρθει να σε επηρεάσει. Απόφυγε να ασχοληθείς με οτιδήποτε είναι απλά φήμη, γιατί μπορεί να μην είναι και όπως στα λένε. Κάποια είναι παραφουσκωμένα, οπότε έχε το νου σου.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα είσαι σε ένα αρκετά παρατηρητικό μουντ, διατηρώντας όμως και το κοινωνικό σου κομμάτι. Καταγράφεις τις πληροφορίες που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και μπαίνεις στη διαδικασία να δεις λίγο πιο προσεκτικά, για να καταλάβεις και τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Λίγο με τα οικονομικά υπάρχει ένα άγχος και μια πίεση ή μια απογοήτευση γιατί ένα πλάνο που είχες δε βγαίνει όπως το υπολόγιζες. Αυτό που χρειάζεται προσοχή είναι το πώς θα διαχειριστείς και να κινηθείς πάνω σε συζητήσεις με φίλους. Είναι αρκετά τα άβολα που μπορεί να ακούσεις και θέλει ψυχραιμία ο τρόπος που θα απαντήσεις. Γιατί κάπου κι εσύ το χάνεις.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, βρίσκεις υποστηρικτές σε διάφορα που λες και νιώθεις ίσως πως ακούγεσαι περισσότερο και γίνονται πιο αντιληπτές βαθιές σκέψεις, αλλά και πιθανότατα κάποιες φοβίες που μπορεί να εκφράσεις. Ξέρεις πως το παρασκήνιο εξακολουθεί να υπάρχει και βλέποντας πώς διαχειρίζονται κάποιοι συνεργάτες αυτό το κομμάτι σε απογοητεύει, σε κουράζει ψυχολογικά. Το να ξεσπάσεις στη δουλειά δε θα βοηθήσει ιδιαίτερα. Αυτή η τάση που έχεις μέσα στη μέρα να χωθείς περισσότερο σε ευθύνες και να μπεις στη διαδικασία να αναλάβεις κι άλλα κομμάτια είναι μια υπερβολή που θα σε κουράσει και θα σε κάνει να γκρινιάξεις κάπως περισσότερο.

Λέων



Λέοντά μου, έχοντας ένα πιο οργανωτικό μουντ σήμερα, αντιλαμβάνεσαι πως κάποιες κινήσεις που κάνεις ρολάρουν πολύ καλά και σου εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια. Από το πρωί εστιάζεις στο να ολοκληρώσεις δουλειές και να ρυθμίσεις υποχρεώσεις που τρέχουν. Μέσα από την παρέα μπορεί να υπάρξουν κάποια θέματα που θα σε απασχολήσουν και θα σε ρίξουν, γιατί θα δεις πράγματα που δε θα σου αρέσουν και θα σε απογοητεύσουν. Επίσης, οι διαφωνίες που έρχονται στην επιφάνεια σε φουντώνουν αρκετά και από τη μία επιβεβαιώνουν ένα παρασκήνιο που υποψιάζεσαι, από την άλλη σε κάνουν παρορμητικό και έτοιμο να μιλήσεις έξω από τα δόντια.

Παρθένος



Παρθένε μου, η διάθεσή σου είναι αρκετά καλύτερη σήμερα και βλέπεις με μια αισιοδοξία τα πράγματα, αλλά και τα βήματα που σκέφτεσαι να κάνεις. Υπάρχει μια διάθεση για φλερτ και όμορφες συναντήσεις που ξέρεις πως θα σου φτιάξουν το κέφι. Στη δουλειά τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και μπορεί να ακούσεις διάφορα που θα σε τσιτώσουν ή θα σε βάλουν στη διαδικασία να τα αναλύσεις παραπάνω και έτσι θα πέσει κάπως το μουντ εκεί ή θα μειώσεις ταχύτητα. Όχι για να τους κάνεις τη χάρη, αλλά γιατί σε πιάνει το στραβό σου και θέλεις να οργανωθείς, να προετοιμαστείς και να απαντήσεις με τρόπο που θα κλείσεις στόματα.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, αυτή η συναισθηματική κατάσταση παραμένει και ίσως έχεις την ανάγκη – και την ευκολία παράλληλα – να εστιάσεις σε πιο ουσιαστικά ζητήματα, να τα επεξεργαστείς και να εξηγήσεις μέσα στο κεφάλι σου, αλλά και να χαλαρώσεις. Να δεις πως δε χρειάζεται να ασχολείσαι με τα πάντα. Κάποιες διαφωνίες που θα υπάρξουν θα σε ρίξουν ψυχολογικά ή θα νιώσεις πως δεν μπορεί να βγει εύκολα άκρη και να πέσουν οι τόνοι, γεγονός που σε απογοητεύει. Απόφυγε να ξεσπάσεις τα νεύρα σου σε άτομα που σε ξέρουν, γιατί μπορεί και η δική τους κατανόηση να μην είναι μεγάλη μέσα στη μέρα. Ο φόρτος στη δουλειά είναι αρκετός και θέλει μια προσεκτική προσέγγιση.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, από τη μία, οι τόνοι με συνεργάτες πέφτουν, η συνεννόηση και η συνεργασία έχεις τις προοπτικές να λειτουργήσει καλύτερα και χωρίς πολλές εντάσεις κι αυτό σε βοηθά να χαλαρώσεις και να οργανώσεις κάποια πράγματα καλύτερα και αρκετά βήματα παρακάτω. Να προετοιμαστείς. Από την άλλη όμως, αυτή η αίσθηση πως μπορεί να προκύψει κάτι – γιατί μεταξύ μας δεν εμπιστεύεσαι 100% τους απέναντι – προετοιμάζεσαι και ψιλιάζεσαι πως κάτι θα γίνει από διάφορα που παρατηρείς. Καλό είναι σήμερα να μην εμπλακείς σε συζητήσεις, εφόσον δεν έχεις την ψυχραιμία που χρειάζεται και να προσέξεις για μικροατυχήματα λόγω απροσεξίας.

Τοξότης



Τοξότη μου, θετικές είναι οι εξελίξεις στη δουλειά σου και όλο αυτό το κομμάτι που διεκπεραιώνεις φαίνεται να αποδίδει, αλλά και να αναγνωρίζεται. Εσύ από την πλευρά σου νιώθεις όμορφα με τις κινήσεις σου, ενώ θα δεις πως μπορεί να υπάρξουν και κάποια ανοίγματα που θα σχετίζονται με ένα εξτραδάκι οικονομικά. Αυτό που θέλει προσοχή είναι η ένταση και οι διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν πάνω σε επαγγελματικά θέματα με συνεργάτες. Το πείσμα, η ένταση και η τάση να θέλεις τον τελευταίο λόγο είναι αρκετά επίφοβα σήμερα. Και σε συνδυασμό με τα έντονα συναισθήματα που έρχονται στην επιφάνεια και πάλι σε πιάνει ένα υπερβολικό μουντ.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, ενώ υπάρχει μια ωραία διάθεση και νιώθεις πως κάποια πράγματα συγχρονίζονται κάπως καλύτερα – γεγονός που βοηθά και την έκφρασή σου – καλό είναι να έχεις χαμηλά τη μπάλα και να πας βήμα-βήμα. Είναι πολύ περίεργο γιατί κάποια σκηνικά σε απογοητεύουν και αναγκάζεσαι να αναπροσαρμόσεις κάποιες κινήσεις, ενώ από την άλλη γίνεσαι απότομος τόσο στο πώς εκφράζεις αυτή την απογοήτευση αλλά και ως προς το πώς αντιδράς για να αλλάξεις την κατάσταση. Γίνεσαι αρκετά παρορμητικός κι έντονος και αυτή η υπερβολή που βγάζεις μέσα στη μέρα δημιουργεί ζητήματα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, έχοντας κατά νου να κρατήσεις την ηρεμία σου και να χαλαρώσεις κάπως, επιλέγεις σήμερα να πάρεις τις αποστάσεις σου και να δεις πώς μπορείς να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις και να οργανώσεις καλύτερα τις δουλειές σου για τις επόμενες μέρες. Προτιμάς να κρατήσεις μια συναισθηματική σταθερότητα και ουδέτερη στάση, όμως υπάρχουν διάφορα μέσα στη μέρα που θα σε επηρεάσουν και θα σε απογοητεύσουν. Καλό είναι να είσαι προσεκτικός στο για ποιους βγαίνεις μπροστά και πόσο εύκολα μπορεί να υπερασπιστείς καταστάσεις που δεν ξέρεις πλήρως. Κράτα αποστάσεις και απόφυγε εντάσεις που δε σε αφορούν, αλλά προσπαθούν να σε μπλέξουν.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα υπάρχει μια ωραία συνεννόηση με τους φίλους και εστιάζεις στο να επενδύσεις κάπως παραπάνω στα κοινά σημεία, τα οποία και θα βελτιώσουν σημαντικά το μεταξύ σας κλίμα. Είναι σημαντικό να κρατήσεις αποστάσεις από κάποιες συμπεριφορές που σε ενοχλούν, σε πληγώνουν και σε βάζουν στη διαδικασία να απογοητεύεσαι με προσδοκίες, αλλά και που ενεργοποιούν ανασφάλειες και που πυροδοτούν έντονες αντιδράσεις. Υπάρχει μια ένταση που ξυπνάει μέσα στη μέρα, αλλά δε τη θέλεις. Γιατί μέσα από την όλη υπερβολή βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα που δεν έχεις ούτε το κουράγιο ούτε και τη διάθεση να τα διαχειριστείς.