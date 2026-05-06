Οι Μυλοποταμίτες της Αθήνας τιμούν το Σταύρο Καλλέργη

Αφιερωμένη στη μνήμη και την προσφορά του Σταύρου Καλλέργη, πρωτοπόρου του ελληνικού εργατικού κινήματος και οργανωτή της πρώτης Εργατικής Πρωτομαγιάς στη χώρα, είναι η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στην Αθήνα. Την πρωτοβουλία έχει η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατό του.

Η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στις 10:00 π.μ. στο «Σεράφειο» του Δήμου Αθηναίων, με θέμα «Ο Σταύρος Καλλέργης για το έθνος, τον πατριωτισμό και τον διεθνισμό». Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο ιστορικός Νίκος Ποταμιάνος, ο πρώην υπουργός και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Σταθάκης και ο εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών Γιώργος Κακαριάρης, ενώ τον συντονισμό θα έχει ο δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων Μανώλης Βελεγράκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης προβολή βίντεο για τη ζωή και τη δράση του Καλλέργη.

Μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας, θα ακολουθήσει τελετή στην Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς (συμβολή Πειραιώς & Π.Ράλλη), όπου βρίσκεται ο ανδριάντας του τιμώμενου. Εκεί θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, του εργατικού κινήματος και δεκάδεων κρητικών πολιτιστικών σωματείων της Αττικής.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, παραδοσιακούς κρητικούς χορούς και δεξίωση προς τιμή των προσκεκλημένων.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Καλλέργης



Ο Σταύρος Καλλέργης υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του πρώιμου εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Γεννημένος στο Χουμέρι Μυλοποτάμου Κρήτης, ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση στα τέλη του 19ου αιώνα, σε μια περίοδο όπου τα εργασιακά δικαιώματα βρίσκονταν ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Έμεινε στην ιστορία ως ο οργανωτής της πρώτης Εργατικής Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση των ιδεών της κοινωνικής δικαιοσύνης και της διεκδίκησης δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους. Η δράση του συνέδεσε τις τοπικές του ρίζες με ευρύτερα, διεθνή ρεύματα της εποχής, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην εξέλιξη του εργατικού κινήματος στη χώρα.

