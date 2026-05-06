Ηράκλειο: Νέοι και ασκούμενοι δικηγόροι στηρίζουν τα αιτήματα του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων

Η Ένωση Νέων Δικηγόρων και Ασκουμένων Ηρακλείου εκφράζει την πλήρη στήριξή της στα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως αυτά διατυπώνονται στην από 30.04.2026 ανακοίνωσή του, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Η διαμόρφωση συνθηκών ασφαλείας στους χώρους απονομής της Δικαιοσύνης δεν αποτελεί μόνο ζήτημα προστασίας των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά θεμελιώδη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης συνολικά. Δικηγόροι, ασκούμενοι, δικαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι και πολίτες πρέπει να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που εγγυάται τη σωματική τους ακεραιότητα και την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και δικαιωμάτων τους.

Τα ζητήματα υποστελέχωσης της φύλαξης, της ελλιπούς τεχνικής υποδομής και των ανεπαρκών πρωτοκόλλων ασφαλείας στους δικαστικούς χώρους αποτελούν διαχρονικές παθογένειες, οι οποίες αναδεικνύονται με ιδιαίτερη ένταση μέσα από πρόσφατα περιστατικά. Η άμεση αντιμετώπισή τους δεν επιδέχεται περαιτέρω καθυστέρηση. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικούμε: την αναβάθμιση των τεχνικών μέσων ελέγχου στις εισόδους των δικαστικών μεγάρων, την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών φύλαξης και την εφαρμογή σύγχρονων και αποτελεσματικών πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ανταποκριθεί άμεσα και ουσιαστικά στα ανωτέρω αιτήματα, προχωρώντας σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν ένα σύγχρονο και ασφαλές δικαστικό περιβάλλον.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να διεκδικεί και να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

