Κυριάκος Πιερρακάκης:  Η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δισ. ευρώ χρέους τον Ιούνιο
clock 21:48 | 06/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες.

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο Υπουργός εξήρε την ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ΟΔΔΗΧ για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.

