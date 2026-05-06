Παρέμβαση Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη για την Καρδιοχειρουργική Κλινική ΠΑΓΝΗ

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη ζητάει τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, η οποία έχει μετατραπεί, από «διαμάντι» του δημόσιου συστήματος υγείας, σε μονάδα υπό συγχώνευση με ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, παλεύοντας να λειτουργήσει με τα απολύτως απαραίτητα, την ώρα που εκατοντάδες συμπολίτες μας αναγκάζονται να αναζητήσουν λύσεις εκτός νησιού για κρίσιμα ζητήματα ζωής.



Μέσα στην πανδημία, οι θάλαμοι της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, πλήρως εξοπλισμένοι με ηλεκτρικά κρεβάτια, αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και πανάκριβο εξοπλισμό έκλεισαν και έχουν πλέον καταλήξει αποθηκευτικοί χώροι.



Η υποστελέχωση του ΠΑΓΝΗ έχει άμεσο αντίκτυπο στη νοσηλεία των ασθενών, οι οποίοι δεν φιλοξενούνται πλέον σε αυτόνομο χώρο, με την Καρδιοχειρουργική να λειτουργεί πλέον, υπό καθεστώς συγχώνευσης με άλλες κλινικές.



Μάλιστα σύμφωνα με αναφορές των στελεχών του ΠΑΓΝΗ, αυτή τη στιγμή οι ασθενείς της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής νοσηλεύονται μαζί με τους ασθενείς άλλων κλινικών, όπως είναι η αγγειοχειρουργική, η θωρακοχειρουργική, ενώ θα έπρεπε να εξυπηρετούνται πολύ περισσότερα περιστατικά και υπό καλύτερες συνθήκες.



Σημειωτέον ότι, σήμερα στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ πραγματοποιούνται περίπου 130 επεμβάσεις ετησίως, αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, αφού η Κρήτη, αναλογικά, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει περίπου 600 με 700 περιστατικά.



Η κατάσταση αυτή αφήνει εκατοντάδες ασθενείς σε μακροχρόνιες λίστες αναμονής ή τους εξωθεί στον ιδιωτικό τομέα και στα νοσοκομεία της Αθήνας, επιβαρύνοντάς τους οικονομικά και ψυχολογικά.



Εξάλλου, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής έχει προτείνει στον Υπουργό Υγείας την αυτοδίκαιη αξιοποίηση των αποφοίτων των δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών (όπως του Βενιζελείου Πανανείου Νοσοκομείου), ώστε να επιτυγχάνεται ένας κύκλος συνέχειας, συνοχής και επιστροφής αξίας προς το δημόσιο σύστημα υγείας.



Στο πλαίσιο αυτό, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας την άμεση λήψη όλων των απαιτούμενων πρωτοβουλιών για την πλήρωση μόνιμων θέσεων προσωπικού και τη θεσμοθέτηση ισχυρών κινήτρων, ώστε η Καρδιοχειρουργική του ΠΑΓΝΗ και γενικά τα νοσοκομεία του Ηρακλείου να λειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα.

ΔΙΑΒΣΤΕ ΑΚΟΜΑ