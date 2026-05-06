Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» τιμά την Ημέρα της Μητέρας 

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», εκφράζοντας τον σεβασμό, τη συγκίνηση και τη βαθιά εκτίμησή του σε όλες τις γυναίκες που δίνουν ζωή, αγάπη και καθημερινή στήριξη, διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στον εορτασμό της Ημέρας της Μητέρας, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στο Αστρίτσι, του Δήμου Αρχανών–Αστερουσίων.

To πρόγραμμα περιλαμβάνει εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ενώ θα ακολουθήσει σεμνή τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναγνωριστεί η πολύτιμη συνεισφορά πολύτεκνων μητέρων του οικισμού, που με τη διαδρομή τους αποτελούν ζωντανά παραδείγματα ανιδιοτελούς προσφοράς και δύναμης.

Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, που συνεχίζει μία παράδοση δεκαετιών, ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» επιδιώκει να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της Μητρότητας, να τιμήσει τη γυναίκα-μητέρα και να υπενθυμίσει πως οι αξίες που εκείνη μεταδίδει, αποτελούν θεμέλιο για μια κοινωνία με συνοχή, φροντίδα και αλληλεγγύη.

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι πολλές, η μορφή της Μητέρας παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς, μια ήσυχη, αλλά ανυπέρβλητη δύναμη που μεταφέρει βαθιά ανθρώπινα και διαχρονικά μηνύματα.

