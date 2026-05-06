Πίπα Μίντλετον: Πωλητήριο στη φάρμα των 1,3 εκατ. λιρών λόγω χρεών

Η προσπάθεια της Πίπα Μίντλετον και του συζύγου της, Τζέιμς Μάθιους, να μετατρέψουν μια έκταση 72 στρεμμάτων σε κερδοφόρα επιχείρηση φαίνεται πως έπεσε στο κενό. Το ζευγάρι, που απέκτησε το Buckleberry Farm το 2021 έναντι 1,3 εκατομμυρίων λιρών, αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει από το εγχείρημα, καθώς τα οικονομικά στοιχεία ήταν αμείλικτα.

Παρά τις δραστηριότητες που προσέφερε ο χώρος, από πάρκο ελαφιών και glamping μέχρι εποχιακές εκδηλώσεις όπως το «bunny disco» το Πάσχα, η επιχείρηση συσσώρευε ζημιές εκατοντάδων χιλιάδων λιρών κάθε χρόνο. Το 2025 το συνολικό χρέος άγγιξε τις 807.543 λίρες, γεγονός που κατέστησε τη διατήρηση της φάρμας μη βιώσιμη.

Το «μπλόκο» στον παιδικό σταθμό και οι αντιδράσεις

Σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν την επένδυσή τους, η Πίπα Μίντλετον και ο σύζυγός της πρότειναν τη δημιουργία ενός παιδικού σταθμού εντός της έκτασης. Η κίνησή τους αυτή παρουσιάστηκε ως λύση στην έλλειψη δομών φροντίδας στην περιοχή, όμως η τοπική υπηρεσία υποδομών εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» για το κυκλοφοριακό φορτίο που θα προέκυπτε.

Το ζευγάρι προσπάθησε να πείσει τις αρχές ότι η «διαφοροποίηση» της χρήσης του χώρου ήταν «απαραίτητη για τη διασφάλιση του μέλλοντος της φάρμας, ώστε να παραμείνει ανοιχτή στο κοινό και να συνεχίσει να προσφέρει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην κοινότητα». Ωστόσο, το επιχείρημα δεν έπεισε και η αίτηση απορρίφθηκε οριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία είχαν ήδη διαταραχθεί. Επισκέπτες διαμαρτύρονταν για τις αυξήσεις στις τιμές, ενώ κάτοικος της περιοχής δήλωσε στη Daily Mail ότι το εγχείρημα δεν ήταν παρά μια «σνομπ προσπάθεια εύκολου κέρδους», ισχυριζόμενος ότι ο χώρος έχασε τον προσιτό χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν.

Η «χρυσή» γειτονιά των Μίντλετον

Παρά την πώληση της φάρμας, η Πίπα Μίντλετον παραμένει κυρίαρχη δύναμη στο real estate της περιοχής, καθώς διαθέτει περιουσία 150 στρεμμάτων στο Μπέρκσαϊρ, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 15 εκατομμύρια λίρες.

Η οικογένεια είναι πλήρως συγκεντρωμένη στην ίδια τοποθεσία:

Οι γονείς, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, διαμένουν στο Bucklebury Manor, ένα ακίνητο αξίας 4,5 εκατομμυρίων λιρών με επτά υπνοδωμάτια και βιβλιοθήκη, όπου το 2017 φιλοξενήθηκε η δεξίωση του γάμου της Πίπα.

Ο αδελφός τους, Τζέιμς, ζει σε κοντινή απόσταση με τη σύζυγό του, Αλιζέ Θεβενέ, σε κατοικία αξίας 1,45 εκατομμυρίων λιρών.

Η αποχώρηση από το Buckleberry Farm κλείνει έναν κύκλο που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες, αλλά προσέκρουσε σε οικονομικές δυσκολίες και την άρνηση της τοπικής κοινότητας να αποδεχθεί τις αλλαγές που πρότεινε το ζεύγος Μάθιους.

