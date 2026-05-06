ΕΚΑΣΚ: Στέψη στα Χανιά για Ηρόδοτο

Με επιβλητική εμφάνιση ο Ηρόδοτος νίκησε τον ΟΑΧ, με 89-73, στο κλειστό Χανίων και στέφθηκε πρωταθλητής Ανδρών μπάσκετ στην ΕΚΑΣΚ.

Ο σύλλογος της Νέας Αλικαρνασσού κέρδισε τη σειρά των τελικών με 3-1 και τη νέα σεζόν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της National League 2. Αυτό είναι το 4ο πρωτάθλημα που καταλήγει στη Ν. Αλικαρνασσό έπειτα από αυτά το 2005 (ως ΠΑΣΑ Ηρόδοτος) και τα 2011, 2013 (ως ΑΟΝΑ Ηρόδοτος).

Ο Ηρόδοτος μετά από το καλό ξεκίνημα του ΟΑΧ πήρε τα ηνία και μπόρεσε να πάει με προβάδισμα στ’ αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο πάτησε… γκάζι και πήγε τη διαφορά στα… ύψη (75-52), με τον ΟΑΧ να μαζεύει στη συνέχεια τη διαφορά χωρίς όμως να πετύχει την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 43-49, 52-75, 73-89

ΤΕΛΙΚΟΙ



ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΟΑΧ 3-1

1ος τελικός



Σάββατο 2 Μαΐου



Ηρόδοτος-ΟΑΧ 72-64 παρ.

2ος τελικός



Τετάρτη 6 Μαΐου



ΟΑΧ-Ηρόδοτος 73-89

