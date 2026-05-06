Νίκη για την Αντζελίνα Τζολί στη δικαστική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ για το οινοποιείο τους

Μία νίκη σημειώθηκε για την Αντζελίνα Τζολί στη δικαστική της διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ , σχετικά με το οινοποιείο τους.





Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου τους Λος Άντζελες, την οποία έφερε στο φως η Daily Mail, η 50χρονη ηθοποιός δεν υποχρεούται να παραδώσει 22 emails που σχετίζονται με την υπόθεση στην πλευρά του Πιτ.







Η απόφαση ανέτρεψε προηγούμενη εντολή του Δεκεμβρίου 2025, με το δικαστήριο να κρίνει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα περιέχουν νομικές στρατηγικές και, ως εκ τούτου, προστατεύονται.

Ο δικηγόρος της Τζολί, Πολ Μέρφι, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντική νίκη», υποστηρίζοντας ότι ο Πιτ επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε προνομιακό υλικό που δεν έπρεπε να δοθεί.







Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι από τον κοντινό κύκλο του Μπραντ Πιτ υποστήριξαν ότι πρόκειται για μια προσωρινή εξέλιξη, που απλώς καθυστερεί την αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων.







Ωστόσο, το δικαστήριο δεν δικαίωσε πλήρως την Τζολί, καθώς απέρριψε το αίτημά της να επιβληθούν κυρώσεις ύψους 34.000 δολαρίων στους δικηγόρους του ηθοποιού.







Η διαμάχη για το Château Miraval, όπως ονομάζεται το οινοποιείο αξίας περίπου 184 εκατομμυρίων δολαρίων, συνεχίζεται εδώ και δέκα χρόνια, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν τόσο για την πώληση μεριδίου του ακινήτου όσο και για τη διαχείρισή του μετά τον χωρισμό τους.







Παράλληλα, υπάρχει νέα διαφωνία σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η δίκη, με την Τζολί να προτείνει το φθινόπωρο του 2027 και τον Πιτ να επιθυμεί νωρίτερη εκδίκαση.







Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith», χώρισε το 2016 και ολοκλήρωσε το διαζύγιό του το 2024.

Διαβάστε επίσης

«Οδύσσεια»: Το νέο επίσημο τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν που κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο