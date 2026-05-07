Basketball Champions League: Η ΑΕΚ απόψε κόντρα στη Μάλαγα για την πρόκριση στον τελικό

Αρχίζει σήμερα (7/5)το Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα, με την ΑΕΚ να διεκδικεί την πρόκριση της στον τελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αντιμετωπίζει την κάτοχο του τροπαίου τα τελευταία δύο χρόνια, Ουνικάχα Μάλαγα (7/5, 22:00, COSMOTE Sport 4) και ο νικητής θα πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Το ίδιο ζευγάρι είχε αναμετρηθεί και στον περσινό ημιτελικό στη «SUNEL Arena», με την ισπανική ομάδα να επικρατεί στις λεπτομέρειες στο τέλος (65-71).

Η ΑΕΚ φιλοδοξεί να πάρει φέτος τη «ρεβάνς», απέναντι σε μία ομάδα που βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της διοργάνωσης.

Η Ένωση έχει χάσει τα 3 τελευταία ματς που έχει δώσει απέναντι στη Μάλαγα και μάλιστα σκόραρε μόλις 65, ή 66 πόντους σε αυτά τα παιχνίδια.

Επίσης, οι δύο αυτές ομάδες έχουν παίξει περισσότερες από δύο φορές σε ημιτελικούς (σ.σ. από 4 η κάθε μία) στην ιστορία του BCL, κάτι που έχει κάνει μόνο μία ακόμα και συγκεκριμένα η Τενερίφη, που έχει και τις περισσότερες συμμετοχές (7).

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι με νίκη η ΑΕΚ θα γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, που θα φτάσει στις 100 νίκες, πίσω από την Τενερίφη, που έχει 128.

Ο Τζέιμς Νάναλι είναι διαθέσιμος για τον Δικέφαλο, οπότε δεν υπάρχουν προβλήματα, με τους «κιτρινόμαυρους» να ευελπιστούν να προχωρήσουν και να διεκδικήσουν το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία τους, στο BCL, αφού έχουν κατακτήσει ήδη εκείνο του 2018.

Το πρώτο ματς στο πρόγραμμα των ημιτελικών είναι αυτό ανάμεσα στη Ρίτας Βίλνιους και την Τενερίφη (7/5, 19:00).

Η λιθουανική ομάδα θα παίξει για πρώτη φορά σε Final Four στο BCL, ενώ ο ισπανικός σύλλογος θα αγωνιστεί για πέμπτη συνεχόμενη φορά και έβδομη συνολικά.

Προφανώς και η Τενερίφη είναι το απόλυτο φαβορί στο ζευγάρι αυτό, έχοντας αποκτήσει πρόσφατα και τον Πάτι Μιλς, που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το ήδη δυνατό ρόστερ.

