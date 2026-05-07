Europa και Conference: Βγαίνουν απόψε τα ζευγάρια των τελικών
clock 07:31 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι επαναληπτικού ημιτελικοί σε Europa League και Conference League που κρίνουν τα εισιτήρια των τελικών, μονοπωλούν το ενδιαφέρον από το πρόγραμμα της Πέμπτης (7/5).

Στο Europa League, η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, Cosmote Sport2HD και ΑΝΤ1), με τους φιλοξενούμενους να έχουν μικρό προβάδισμα λόγω του 1-0 του πρώτου ημιτελικού στο «City Ground».

Το εύστοχο πέναλτι του Γουντ στο 71’ έκανε τη διαφορά στην πρώτη «εμφύλια» αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να οραματίζονται την παρουσία τους για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από τέσσερις και πλέον δεκαετίες.

Στον άλλο ημιτελικό η Φράιμπουργκ υποδέχεται στις 22:00 (Cosmote Sport3HD)την Μπράγκα, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μικρό προβάδισμα λόγω της νίκης τους με 2-1 στην Πορτογαλία

Στα ημιτελικά του Conference League η Κρίστας Πάλας αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ (22:00, Cosmote Sport5HD), με σαφές προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ επικράτησε με 1-3 στην ουδέτερη Κρακοβία και καλείται να υπερασπιστεί αυτό το +2 για να συνδυάσει με ευρωπαϊκό τελικό την παρθενική της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς μέχρι φέτος είχε συμμετάσχει μόλις μία φορά στο πάλαι ποτέ Κύπελλο Ιντερτότο.

Στο «Stade de la Meinau» το Στρασβούργο αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00, Cosmote Sport7HD), με την ομάδα της Μαδρίτης να έχει επικρατήσει 1-0 στον πρώτο ημιτελικό, έχοντας τον πρώτο λόγο για τον τελικό της Λειψίας.

Το γκολ του Αλεμάο στο 54’ έκανε τη διαφορά στο «Vallecas» υπέρ της Ράγιο, με τις δύο ομάδες να φιλοδοξούν να γράφουν ιστορία με την παρθενική παρουσία σε ευρωπαϊκό τελικό.

