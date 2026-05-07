Ελέφαντας ποδοπατά και σκοτώνει Αμερικανό εκατομμυριούχο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ένας εξαγριωμένος ελέφαντας επιτίθεται και σκοτώνει έναν 75χρονο Αμερικανό εκατομμυριούχο, κατά τη διάρκεια κυνηγετικού σαφάρι στη Γκαμπόν.

Το θύμα, ο Έρνι Ντόζιο, φαίνεται στο βίντεο να δέχεται την άγρια επίθεση, με το ζώο αρχικά να τον αρπάζει με την προβοσκίδα και στη συνέχεια να τον ποδοπατά επανειλημμένα. Από ένα σημείο και μετά, ο άνδρας δεν δείχνει κανένα σημάδι ζωής.

Η τραγωδία σημειώθηκε στα μέσα Απριλίου, κατά τη διάρκεια οργανωμένης κυνηγετικής αποστολής στην αφρικανική χώρα, ενώ το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έρνι Ντόζιο βρέθηκε αντιμέτωπος με μικρό κοπάδι ελεφάντων, αποτελούμενο από πέντε θηλυκά που συνοδεύονταν από τα μικρά τους — γεγονός που εξηγεί την επιθετική τους συμπεριφορά, καθώς τα ζώα γίνονται ιδιαίτερα προστατευτικά σε τέτοιες συνθήκες.

🤯🚨😱 TRAGEDIA EN ÁFRICA.- Muere el millonario y cazador Ernie Dosio de 75 años de edad, fue pisoteado por una manada de elefantes en Gabón. Cazaba en Okanda cuando fue sorprendido por 5 elefantas con su cría. El guía resultó gravemente herido. pic.twitter.com/mQedWSeTgW — Reporte Nacional (@NacionalReporte) April 28, 2026

Ο 75χρονος συμμετείχε σε σαφάρι με στόχο μια σπάνια αντιλόπη, για την οποία η άδεια θήρας φέρεται να άγγιζε τα 40.000 δολάρια. Όπως αναφέρεται, ήταν έμπειρος κυνηγός και συνήθιζε να συλλέγει τρόπαια από άγρια ζώα σε εξορμήσεις του ανά τον κόσμο.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβουν τα σαφάρι, ειδικά όταν πρόκειται για άγρια ζώα σε φυσικό περιβάλλον. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ελέφαντες, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται κοντά σε μικρά, μπορεί να γίνουν εξαιρετικά επιθετικοί χωρίς προειδοποίηση.

Πηγή: newsbeast.gr

