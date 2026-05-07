Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους

Ως πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέωςτην ψηφιακή κάρτα εργασίας, το οποίο έχει δύο στόχους. «Πρώτον να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερωρίες και να μην πληρώνονται και δεύτερον να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό γιατί μία επιχείρηση που τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων και μία άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό».

«Η κάρτα που πράγματι έχει ζητήματα- δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία, γιατί εγώ θέλω να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι- από την άλλη διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς αίρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια – έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρυσι 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές; Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους;» δήλωσε η κ. Κεραμέως και αναφέρθηκε στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

«Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, πάμε και την επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας -νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κλπ- σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών, καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες.Πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφεξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε την 1η Ιανουαρίου, με τις νέες φοροελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με την αύξηση από τα 250 στα 300 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία» πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Αποχαιρετούν τον Νικήτα ντυμένοι στα λευκά...

Υψηλός αριθμός ρυθμίσεων καταγράφηκε τον Απρίλιο στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό