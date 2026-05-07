Ξέσπασμα Τάσου Δούση: "Δικάζει" Δικαιοσύνη και κράτος για το έγκλημα στην Αμμουδάρα

Ο γνωστος δημοσιογράφος και ταξιδιωτικός παρουσιαστής Τάσος Δούσης

τοποθετήθηκε με μια ιδιαίτερα αιχμηρή και εκτενή ανάρτηση σχετικά με την πρόσφατη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού

στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Ο δημοσιογράφος άσκησε δριμεία κριτική στους κρατικούς μηχανισμούς και τη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι το έγκλημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Κατήγγειλε ότι το θύμα είχε κάνει τέσσερις καταγγελίες

κατά του δράστη για προηγούμενες απόπειρες και επιθέσεις, οι οποίες αγνοήθηκαν.

Η ανάρτηση:

Αναρωτιέμαι φωναχτά! Γιατι παίζουμε την ζωή των Ανθρώπων κορόνα γράμματα;

Γιατί η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει στον άνθρωπο που απειλεί την ζωή ενός άλλου ανθρώπου να κυκλοφορεί ελεύθερος;

Ο κρητικός νεαρός 21 χρονών Νικήστρατος είχε απειληθεί από τον Κώστας Παρασύρης τον 57 χρόνο.

Του την είχε πέσει με ρόπαλο, με όπλο με αυτοκίνητο.

Ο νεαρός είχε πάει 4 φορές στην αστυνομία. Και όμως ο 57 χρόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος να πραγματοποιήσει την απειλεί του και το όνειρο της εκδίκησης Και τα κατάφερε.

Με την πέμπτη θα μου πεις! Τόσες του χρειάστηκαν,αλλά τελικά έστειλε στο χώμα ένα παιδί 21 ετών.

Εκεί η αρχές στην Κρήτη τι άλλο έπρεπε να ξέρουν για να στείλουν στην φυλακή έναν άνθρωπο ακραία επικίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια.

ΠΟΤΕ θα καταλάβουμε πως οι άνθρωποι που απειλούν πρέπει να μπαίνουν φυλακή; Θα μου πείτε τον έπνιγε το δίκιο. Σκότωσαν το παιδί του στον δρόμο από την οδήγηση του νεαρού Νικήστρατου(αν είναι έτσι)

Έπρεπε να τιμωρηθεί από τις αρχές όχι από τον πατέρα του νεαρού 17 χρόνου. Αλλιώς θα πάρουμε όλοι από ένα κουμπούρι και όποιον πάρει ο χάρος. Σε κάθε περίπτωση οι αρχές οι νομοθέτες αυτοί που φροντίζουν για την ασφάλεια μας πρέπει να μας προστατεύουν ,όχι να μας οδηγούν στην αυτοδικία.

Αλλιώς να βάλουμε στο στοιχηματικό δελτίο τις ζωές μας να τελειώνουμε.

Στο Live Betting τι θα βάζατε εσείς για το αν ο Κώστας Παρασύρης τελικά θα σκότωνε τον Νικήστρατο;

Εγώ αν είχα ολα τα δεδομένα θα έπαιζα τα ρέστα μου και θα έκλεβα εκκλησία. Ετσι είναι ,σύμφωνα με τα στοιχεία που βγαίνουν ,το φονικό ήταν θέμα χρόνου.

Πέρα από το μαύρο αστείο! Για τον θάνατο του νεαρού Νικήστρατου ,ναι ο Κώστας Παρασύρης βούτηξε τα χέρια του στο αίμα. Ομως το ματάκι του το έκλεισαν η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές στην Κρήτη, σε συνεργασία με την ελληνική πολιτεία.

Αυτοί οι ανάλγητοι θα είναι υπεύθυνοι και για μια νέα βεντέτα που θα ξεκινήσει στην Κρήτη.

Οσο η πολιτεία μας κλείνει το μάτι στον κάθε παραβατικό και επικίνδυνο τόσο και θα οπλίζουμε τα χέρια του καθένα που θα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του.

