Greek Mafia: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη από το «Ελληνικό FBI»

Στα «δίχτυα» της Ελληνικής Αστυνομίας φαίνεται πως βρίσκεται η συμμορία που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη ή «Θαμνάκια» τον Απρίλιο του 2025, έξω από ιατρικό κέντρo στο Χαλάνδρι σε μία υπόθεση που επαναφέρει στο προσκήνιο τους αιματηρούς ξεκαθαρισμούς λογαριασμών στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις ατόμων αλβανικής καταγωγής ενώ παράλληλα έχουν γίνει προσαγωγές υπόπτων και εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες.

Παράλληλα, θεωρείται ύποπτος ένας ακόμα έγκλειστος στις φυλακές που έχει συλληφθεί για υπόθεση απαγωγής.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες αποτελούν επιχειρησιακό βραχίονα εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβανε συμβόλαια θανάτου και εκτελέσεις για λογαριασμό κυκλωμάτων της Greek Mafia.





Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται πλέον στον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού, δηλαδή του προσώπου που φέρεται να έδωσε την εντολή για τη δολοφονία. Η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί πως πίσω από την εκτέλεση κρύβεται καλά οργανωμένο σχέδιο, με συγκεκριμένους ρόλους και προσεκτικά προετοιμασμένη διαφυγή.

