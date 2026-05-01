Αεράκης: Περιγράφει τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη

Ο Μιχάλης Αεράκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και περιέγραψε τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη, όταν ήταν επτά χρονών και ο πατέρας του του είπε πως θα έφευγε και πως θα έπρεπε ο ίδιος να γίνει ο άντρας του σπιτιού.

Ήμουν εφτά χρονών όταν ο πατέρας μου μου είπε "από αύριο φέυγω, εσύ θα είσαι ο άντρας του σπιτιού". Τι έκανα; Αντέγραφα συμπεριφορές των μεγάλων, πώς περπατούν, πώς κινούνται, πώς κερνούν στα καφενεία και όλα αυτά τα έκανα. Παιδική ηλικία δεν είχα ποτέ και μάλιστα έχω πει χαρακτηριστικά ότι αν είχα το ταλέντο του να γράψω ένα βιβλίο, ήξερα μόνο τον τίτλο που θα λεγόταν "Μεγάλωσα απότομα". Γιατί πραγματικά, από εφτά χρονών είμαι στο καμίνι της ζωής. Δώδεκα χρονών πουλώντας λαχεία στο Ηράκλειο. Πήγα σχολείο, ήμουν ο χειρότερος μαθητής. Μετά δούλευα βοηθός σερβιτόρου σε κρητικά γλέντια και πήγαινα κατευθείαν στο σχολείο και εκεί κοιμόμουν. Χείριστος μαθητής. Όσο το σώμα μου μεγάλωνε, έκανα πιο δύσκολες δουλειές. Όταν ήρθαμε στην Αθήνα το 1971-1972, επειδή έπρεπε να βοηθήσω την οικογένεια, ήμασταν τέσσερα αδέρφια και δουλεύαμε όλοι, αναγκάστηκα να πηγαίνω σε νυχτερινό», είπε.

«Είναι μία ωραία ιστορία. Όταν ήμουν στο νυχτερινό γυμνάσιο, ήμουν πολιτικοποιημένο άτομο, κάπως μεγάλος, κομματικοποιημένος και αμέσως μετά τη χούντα επαναδραστηριοποιήσαμε τον Σύλλογο Εργαζομένων Μαθητών και εκεί φτιάξαμε δύο τμήματα, το μουσικό και το θεατρικό, για να ψυχαγωγούνται οι νυχτερινοί μαθητές. Εγώ ήμουν στο μουσικό, τραγουδούσα τα πάντα. Είχαμε επιλέξει ένα έργο, το "Ένα παιδί μετράει τα άστρα" και ήρθε ο σκηνοθέτης και μετέπειτα αδερφός μου που έχει φύγει από τη ζωή, ο Γιάννης Καρακισαρίδης, με βλέπει και μου λέει "Εσύ θα κάνεις τον παπά". Και έτσι έκανα τον πρώτο μου ρόλο», δήλωσε.

