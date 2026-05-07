ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ραβασάκια της ντροπής - Οι αγρότες "πληρώνουν το μάρμαρο" της κακοδιαχείρισης

Καζάνι που βράζει είναι για ακόμη μία φορά η ύπαιθρος και τα χωριά, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα «κάγκελα», καθώς η ΑΑΔΕ τα τελευταία 24ωρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν οι παραγωγοί φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τα 2.500 ευρώ.

Ειδικότερα, τα μηνύματα άρχισαν να φτάνουν μαζικά τις τελευταίες ημέρες, με τους αγρότες σε όλη τη χώρα να διαπιστώνουν ότι καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που αφορούν τις ενισχύσεις του έτους Ενιαίας Ενίσχυσης 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ειδοποιητήρια, οι απαιτήσεις επιστροφής βασίζονται σε διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους, μέσω των οποίων διαπιστώθηκε –κατά την ΑΑΔΕ– μη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ενισχύσεων.



Ωστόσο, η διαδικασία αυτή αμφισβητείται έντονα από τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για ασαφή αιτιολόγηση και έλλειψη εξατομικευμένων στοιχείων στις ειδοποιήσεις όπως για παράδειγμα σε ποιο χωράφι παρουσιάζεται το πρόβλημα.





Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των αγροτών, η διαδικασία αυτή είναι η πρώτη ίσως εμπειρία που οι αγρότες συνειδητοποιούν την διαφορά με την έλευση της ΑΔΔΕ στο θέμα των πληρωμών.



«Η είσπραξη προηγείται των πληρωμών, δηλαδή αντί ο ΟΠΕΚΕΠΕ -ΑΑΔΕ να ασχολείται με τις καθυστερούμενες πληρωμές ύψους κατά πολλούς άνω από 700 εκ ευρώ της είναι πιο προσφιλές να ασχολείται με τις εισπράξεις αχρεωστήτως για τα οποία μάλιστα μεγάλη ευθύνη φέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Το γεγονός επιβεβαίωσε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη, με την ιδιότητα του φοροτεχνικού ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης.



Τόνισε πως η ΑΑΔΕ με αυστηρό πλαίσιο ελέγχου έχει ξεκινήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους ,ενώ τα πρώτα σημειώματα έχουν ήδη αναρτηθεί.



Όπως είπε ο κ. Μπαριτάκης ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να ελέγχει την ηλεκτρονική θυρίδα του κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς του taxisnet και πηγαίνοντας στην ενότητα «μηνύματα» να ελέγξει την φορολογική του εικόνα.



Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δικαστικών διενέξεων στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί αμφισβητήσουν την αξιοπιστία των ελέγχων.





Χαρακτηριστική είναι η αναφορά αγροτών, που λένε πως πρόκειται για «διπλή τιμωρία», καθώς πρώτα έλαβαν ενισχύσεις βάσει ενός προβληματικού μηχανισμού και τώρα καλούνται να τις επιστρέψουν για τα ίδια ακριβώς δεδομένα. «Πώς γίνεται ένα σύστημα που κρίθηκε προβληματικό τότε, να χρησιμοποιείται σήμερα για να ζητάει λεφτά πίσω;», σημειώνουν.



Επισημαίνουν δε, «δεν μπορεί κάθε φορά τα λάθη των συστημάτων να μεταφέρονται στις πλάτες των αγροτών».



Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, οι ενισχύσεις καθυστερούν και η ρευστότητα στην ύπαιθρο βρίσκεται σε οριακό σημείο. Σε περιοχές όπου η τοπική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αγροτικό τομέα, οι συνέπειες είναι ήδη ορατές με τους ανθρώπους της υπαίθρου να νιώθουν εγκαταλελειμμένοι.

Πολιτικές αντιδράσεις





Το ζήτημα έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις. Επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν σχετική ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας διευκρινίσεις για τον αριθμό των παραγωγών που επηρεάζονται, το συνολικό ύψος των ποσών και –κυρίως– την έλλειψη σαφούς αιτιολόγησης στα ειδοποιητήρια.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στα αγροτεμάχια ή στις παραβάσεις, οι παραγωγοί αδυνατούν να ασκήσουν ουσιαστικά το δικαίωμα ένστασης και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.

