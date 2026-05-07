Νεάπολη Λασιθίου: Ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου θρηνεί την απώλεια του πατέρα του

Ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος

θρηνεί για την απώλεια του πατέρα του, Ευτυχίου Μαρματάκη.

Η είδηση προκάλεσε θλίψη στην τοπική Εκκλησία της Κρήτης.

Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη

«Σεβασμιώτατε,

Σας εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την κοίμηση του αγαπημένου σας πατέρα, Ευτυχίου.

Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του στον παράδεισο μαζί και με την προαναπαυσαμένη μητέρα σας και να χαρίζει σε εσάς και στους οικείους σας δύναμη και παρηγοριά.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του».

