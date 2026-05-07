Κρήτη: Περιζήτητοι μάγειρες και ζαχαροπλάστες στο εξωτερικό - Φεύγουν για άλλες χώρες

Εξαιρετικά υψηλή είναι στο εξωτερικό η ζήτηση για έμπειρους Κρητικούς μάγειρες και ζαχαροπλάστες ειδικά σε χώρες με ανεπτυγμένο γαστρονομικό τουρισμό και έντονη παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων εστίασης.



Αρκετοί είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν την Κρήτη και φεύγουν σε άλλες χώρες αναζητώντας καλύτερους μισθούς και καλύτερες εργασιακές συνθήκες.





Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη ο Πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, μάγειροι και ζαχαροπλάστες από την Κρήτη φεύγουν για δουλειά κυρίως σε Αυστρία, Κανάρια Νησιά και Ελβετία, μη αντέχοντας πλέον τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο του Τουρισμού στο νησί.

Οι Έλληνες επαγγελματίες θεωρούνται περιζήτητοι λόγω της εξοικείωσής τους με τη μεσογειακή κουζίνα, της εργατικότητάς τους και της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται σε απαιτητικό περιβάλλον.

Τα πάγια προβλήματα του Κλάδου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων





Ο κ. Κοκολάκης επανέλαβε για μια ακόμα φορά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι τα οποία επηρεάζουν τόσο την ποιότητα της εργασίας τους όσο και την προσωπική τους ζωή.





Σύμφωνα με τις πρόσφατες καταγγελίες τα κυριότερα ζητήματα συνοψίζονται:

σε καθυστερήσεις ή μη καταβολή του Δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων



στην συστηματική παραβίαση του συμβατικού ωραρίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή (υπερωρίες).



στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας όπου υπάρχουν αναφορές για "ατασθαλίες" και τεχνάσματα παράκαμψης του συστήματος για την απόκρυψη των πραγματικών ωρών εργασίας



στους μισθούς, όπου παρά τις αυξήσεις, ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής στην Κρήτη καθιστούν το εισόδημα μη επαρκές για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων .

Η έλλειψη προσωπικού είναι ένα ακόμα σοβαρό θέμα καθώς η σεζόν ξεκίνησε με χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στην Κρήτη οδηγώντας σε ακραία εντατικοποίηση όσους εργάζονται.

Η έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία του Ηρακλείου έχει εξελιχθεί σε δομικό πρόβλημα, με τη φετινή τουριστική σεζόν (2026) να ξεκινά με δεκάδες χιλιάδεςκενές θέσεις εργασίας

σε όλη την Κρήτη.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες για τη σεζόν, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη στελέχωση, ειδικά σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.

Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι πολλοί πρώην εργαζόμενοι στον τουρισμό στράφηκαν σε άλλους τομείς με σταθερότερη απασχόληση και υψηλότερες αποδοχές και δεν επέστρεψαν.

