ΠΕΜ.07 Μαΐ 2026 22:47
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συναγερμός στον Ασπρόπυργο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο με πατίνι
ηλεκτρικό πατίνι
clock 13:08 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 7/5 αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο.

Αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 12χρονο που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το χρονικό

Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Θρασυβούλου, με το παιδί να τραυματίζεται σοβαρά και να διακομίζεται άμεσα σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από το οικείο ΑΤ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Αποχαιρετούν τον Νικήτα ντυμένοι στα λευκά...

Για «καλές συνομιλίες» κάνει λόγο ο Τραμπ - Δεν δίνει προθεσμία για την κατάληξη συμφωνίας με το Ιράν

Πρόστιμα έως 6.000 ευρώ μέσω εφορίας και νέο κυνηγητό για ανυπότακτους και λιποτάκτες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ασπροπυργος ηλεκτρικο πατινι Παράσυρση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis