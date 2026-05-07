Συναγερμός στον Ασπρόπυργο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο με πατίνι

Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 7/5 αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο.

Αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 12χρονο που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το χρονικό

Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Θρασυβούλου, με το παιδί να τραυματίζεται σοβαρά και να διακομίζεται άμεσα σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από το οικείο ΑΤ.

