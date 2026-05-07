Κίνα - τραγωδία: 16χρονη βρέθηκε στο κενό από zip line - Σοκαριστικό βίντεο

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίνα, όταν μια ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει με zip line μια διαδρομή πάνω από έναν καταρράκτη και έπεσε στο κενό, χάνοντας τη ζωή της.

Η 16χρονη Λιού φώναζε «δεν είναι δεμένο σωστά», χωρίς, κανείς να της δίνει σημασία, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της «βόλτας» με το zip line, η ανήλικη έπεσε από την τροχαλία στο πάρκο Μαλιγουάν στη Σιτσουάν και βρήκε τραγικό θάνατο.

Η 16χρονη από τη πτώση, έπεσε πάνω σε βράχια, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

🚨💔 Heartbreaking tragedy unfolds in China again. On May 3, a female tourist named Liu died in a horrific accident at Maliuyan Adventure Park in Sichuan’s Huaying City. Strapped into the “Waterfall Swing” — a 168-meter-high ride over a roaring waterfall — she repeatedly screamed… pic.twitter.com/AUGPeQEfhv — Aric Chen (@aricchen) May 5, 2026





Το πάρκο έκλεισε μετά το δυστύχημα για θέματα ασφαλείας.

Τι είναι το zip line

Το zip line

(εναέρια τροχαλία) είναι μια δραστηριότητα αδρεναλίνης, όπου γλιστράτε σε ένα τεντωμένο συρματόσχοινο με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού. Προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία, με το μεγαλύτερο zip line στην Ελλάδα να φτάνει τα \(320\) μέτρα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για λάτρεις της περιπέτειας και της φύσης

