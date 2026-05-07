Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε δικαστήριο εντυπώσεων

«Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Ν.Δ. είναι πολύ σημαντικά, πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών. Αυτό που περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι να τους ανακουφίσουμε» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Είναι ανάγκη να συναντιόμαστε και να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι κατ’ ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες σε μια εσωτερική συζήτηση» τόνισε και πρόσθεσε: «Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στη συγκυρία, να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια».

«Είμαστε επτά χρόνια κυβέρνηση, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις» σημείωσε, ωστόσο πρόσθεσε πως σήμερα η Ν.Δ. καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος.

«Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής» επεσήμανε και πρόσθεσε πως «μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε».

«Η Ν.Δ. έχει ακόμη πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε» σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρ. Στυλιανίδης. «Εισηγούμαστε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους» επεσήμανε.

Στάθηκε δε στις προτάσεις της Ν.Δ.., ξεκινώντας από τη συνταγματική πρόβλεψη κάθε κρατική δαπάνη να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Αναφέρθηκε επίσης στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών.

Σταχυολογώντας τις προτάσεις της Ν.Δ., μίλησε μεταξύ άλλων για:

Προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους και του ελληνικού πολιτισμού.

Δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων.

Κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη.

Μια εξαετής θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας.

Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Επικράτειας.

Δικαίωμα εκλέγεσθαι στα 21.

Συνταγματική κατοχύρωση αρχών καλής νομοθέτησης.

Φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος.

Δυνατότητα πρόβλεψης με νόμο λειτουργικού ασυμβιβάστου βουλευτή/υπουργού και προσωρινής αναπλήρωσης.

Προαγωγές στις θέσεις των ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση.

Επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας.

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, με δυνατότητα συμμετοχής και του ΑΣΕΠ.

«Στα κατάλοιπα του παλαιοκομματισμού έρχεται να αντιταχθεί ο νέος Καταστατικός Χάρτης, μια θεσμική ρήξη και μια φυγή προς τα μπρος» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «ενιαία δέσμη κανόνων που θα ισχύουν για όλους, αποκλείοντας εκτροπές και Οδικός Χάρτης με επιμέρους πυξίδες που θα οδηγούν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα στη νέα εποχή. Γι’ αυτό και θα αποτελέσει μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αμηχανία της αντιπολίτευσης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καταλογίζοντάς της πως «αδιαφορεί για την επόμενη ημέρα της χώρας» και «αγωνιά πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της Ν.Δ.».

«Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν» τόνισε και επεσήμανε πως «είμαστε μία γροθιά και προχωράμε σαν μία γροθιά».

«Σήμερα να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να μην κρύψουμε τυχόν λάθη, αλλά να τις συνοδεύσουμε και με εναλλακτικές προτάσεις» επεσήμανε και πρόσθεσε πως είναι «κόκκινη λεπτή γραμμή αυτή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια».

Η συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ.

Αμέσως μετά θα πάρει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για την Συνταγματική Αναθεώρηση Ευρ. Στυλιανίδης, που θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Να σημειωθεί εδώ πως περισσότεροι από 50 «γαλάζιοι» βουλευτές έχουν καταθέσει προτάσεις (στις οποίες στηρίχθηκε η σύνθεση των 30 άρθρων που θα παρουσιαστούν) και περίπου 20 ακόμη είχαν προφορικές συζητήσεις με όσους συμμετείχαν στην κατάρτιση των προτάσεων.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Με βάση τον σχεδιασμό ο κάθε βουλευτής θα μιλάει για περίπου 5 λεπτά και – λαμβάνοντας υπόψη πως περισσότεροι από 40 «γαλάζιοι» θα πάρουν το λόγο- αναμένεται να είναι πολύωρη η συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο που επικράτησε αναβρασμός στο «γαλάζιο» στρατόπεδο και ενώ σε λίγες μέρες θα ακολουθήσει το συνέδριο του κόμματος (από τις 15 έως τις 17 του μήνα).

Η συζήτηση αναμένεται να είναι… ζωηρή, καθώς το τελευταίο διάστημα οι βουλευτές έθεσαν μια σειρά θεμάτων και έκαναν μεταξύ άλλων «αιχμηρές» αναφορές για το επιτελικό κράτος. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έχουν υπάρξει γκρίνιες για το γεγονός πως υπήρξε οριζόντια αντιμετώπιση των 13 βουλευτών που ήταν στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ με άρση ασυλίας. Παράλληλα προτάσεις όπως αυτές για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή δεν φαίνεται να ενθουσιάζουν ένα κομμάτι των «γαλάζιων».

Μέσα σε αυτό το τοπίο αυτό που τονίζεται από την κυβερνητική πλευρά είναι πως λαμβάνονται υπόψη οι τοποθετήσεις των βουλευτών και δεν θα μπουν «κάτω από το χαλί» τα παράπονα.

