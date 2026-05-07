Ηράκλειο: Προφυλακιστέος και ο ανήλικος για την αιματηρή επίθεση στο μπαρ

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ο ανήλικος κατηγορούμενος για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο κέντρο της πόλης, με θύμα έναν 57χρονο εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος.

Η απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα έρχεται μία ημέρα μετά την προφυλάκιση των δύο συγκατηγορουμένων του, των δύο αδελφών ηλικίας 23 και 18 ετών, οι οποίοι απολογήθηκαν χθες για την ίδια υπόθεση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο για τη σφοδρότητα της επίθεσης αλλά και για τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, όλα ξεκίνησαν όταν ο 57χρονος πορτιέρης αρνήθηκε την είσοδο στην παρέα των νεαρών στο νυχτερινό κατάστημα.

Λίγη ώρα αργότερα, οι τρεις επέστρεψαν στο σημείο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατώντας, σύμφωνα με τις Αρχές, μαχαίρι, μαγκούρα και όπλο κρότου. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή κατά την οποία ο 57χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι από μαχαίρι. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται και στην καταγγελλόμενη απόπειρα εμβολισμού του τραυματισμένου πορτιέρη με αυτοκίνητο, κίνηση που αποδίδεται στον ανήλικο κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία της δικογραφίας, το όχημα κινήθηκε αντίθετα στην οδό Ιωνίας, με το θύμα να αποφεύγει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή την παράσυρση πέφτοντας στο οδόστρωμα.

Σε βάρος και των τριών ειχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, ενώ κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία και επικίνδυνη οδήγηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Σύλληψη 24χρονου για διακίνηση – Βρέθηκαν πιστόλια, κοκαΐνη και μετρητά (φωτο)