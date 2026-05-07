Βαγγέλης Καρκανάκης: Επαφές στην Αθήνα με Κωστή Χατζηδάκη και ΕΤΑΔ

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο γραφείο του στην Αθήνα, παρουσία του βουλευτή Ηρακλείου ΝΔ και πρώην Υπουργού ΥΠΑΑΤ Λευτέρη Αυγενάκη, είχε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης.



Ακολούθως, είχε συναντήσεις με την Δ/σα Σύμβουλο Κα Ηρώ Χατζηγεωργίου και στελέχη της Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ ΑΕ)



Κύριο θεμα των συναντήσεων ήταν το ζήτημα του Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ).



Η επιτακτική ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του και, κυρίως, της συνέχισης της παραχώρησης του χώρου στους τοπικούς φορείς, με όρους που θα επιτρέπουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, την επένδυση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του ΔΕΚΚ και την δυνατότητα ένταξης σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Κάθειρξη 18 ετών χωρίς αναστολή στον καθηγητή από την Σητεία για ασέλγεια σε μαθήτριες