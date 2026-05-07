Συνεδρίαση ΚΟ της ΝΔ: Στήριξη στο επιτελικό κράτος – Καρφιά για Κοβέσι και υπουργούς





Μετά από σχεδόν 6 ωρες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό. Εξερχόμενος από την Ολομέλεια της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας με δημοσιογράφους για τη μαραθώνια συνεδρίαση είπε ότι ήταν εντός ωραρίου, χωρίς να φτάσουν στις υπερωρίες.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα είπε ότι υπήρχε «πολύ λίγη γκρίνια», όμως όπως είπε προς τους δημοσιογράφους «εσείς γκρίνια ψάχνατε, είχατε προεξοφλήσει ότι θα γίνει κούγκι». Κατέληξε λέγοντας ότι «το επιτελικό είχε τη τιμητική του αυτό είναι το μόνο βέβαιο».

Τον λόγο πήραν περίπου 40 βουλευτές και εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Οι επικρίσεις προς το πρόσωπο της ευρωπαίας εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, κυριάρχησαν στις παρεμβάσεις των περισσότερων βουλευτών της Νέας Δημοκρατία Παράλληλα, ακούστηκαν και «καρφιά», όπως αυτό του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κ.Ο.»

Κάποιοι αναφέρθηκαν στον ρόλο του υπουργού τονίζοντας ότι πρέπει να βρίσκονται περισσότερο «μπροστά» κάποιοι ενώ χαρακτηριστική ήταν η αποστροφή του Άδωνι Γεωργιάδη ότι κάποιοι υπουργοί θα ταξιδέψουν ακόμα και στη Σελήνη για να μιλήσουν ενώ όπως είπε «οι υπουργοί στις παρακάτω κατηγορίες, σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα».

Κωστής Χατζηδάκης: «Έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις, αλλά έχει γίνει κι ένα σημαντικό έργο»



Από την πλευρά του ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε: «Να ξεκινήσουμε τρεις αρχές που μας ενώνουν, ενότητα: Ενότητα, χωρίς σιωπή. Αυτοκριτική, χωρίς αυτοϋπονόμευση. Προσθέτω επίσης, ότι εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε αντίπαλο μέσα στην αίθουσα, αντίπαλος μας είναι η ακρίβεια, η διεθνής κρίσης, η ανασφάλεια για το μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο σύνδεσμος με την κοινωνία, μια ενεργή, ζώσα κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, προφανώς ναι.

Επιτελικό κράτος, είναι μια καλή λειτουργία της κυβέρνησης, ένας καλύτερος συντονισμός. Ερώτημα. Θεωρούμε ότι παλαιότερα οι προηγούμενες κυβερνήσεις συντονιζόταν καλύτερα; Δε νομίζω. Η πίεση από το επιτελικό κράτος δεν ασκείται στους βουλευτές, ασκείται στους υπουργούς, αυτοί έχουν λόγο να διαμαρτύρονται.

Η συνταγματική αναθεώρηση αφορά την ατζέντα του 2030 και είναι δικό μας θέμα, γιατί και η αντιπολίτευση ανοήτως έχει μπει στη γωνία. Εμείς έχουμε υποχρέωση αυτό να το αναδείξουμε. Για το πολιτικό σύστημα, βεβαίως έχουμε κάθε λόγο για τη συκοφάντηση της παράταξης μας, ωστόσο υπάρχει και μια κοινωνία που δεν πρέπει να την αγνοήσουμε και να λάβουμε υπόψη τους πολίτες που θέλουν ένα πολιτικό σύστημα πιο σύγχρονο και πιο διαφανές και πιο λειτουργικό.

Έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις, αλλά έχει γίνει κι ένα σημαντικό έργο πως έχει πέσει η ανεργία απ’ το 18, στο 8%, πως οι συντάξεις απονέμονται ποι γρηγορότερα από ότι στη Γερμανία, αυτά πρέπει να τα πούμε όλοι και οι βουλευτές και ακόμα πιο πολύ οι υπουργοί. Η Νέα Δημοκρατία είμαστε εμείς και κρατώντας όρθια τη Νέα Δημοκρατία, θα κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα και θα δώσουμε προοπτική στην πατρίδα».

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Απαιτείται ισχυρή ενότητα»



Μήνυμα ενότητας έστειλε με τη σειρά του ο Τάκης Θεοδωρικάκος. «Απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στη μάχη για τις εκλογές, οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους. Η στόχευση στους 13 συναδέλφους ήταν στόχευση στο ηθικό κύρος της παράταξης. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε.

Να ξεκαθαρίσουμε και στην κοινωνία ότι αυτοί δεν πήραν χρήματα αλλά λειτούργησαν στο πλαίσιο του ρόλου τους. Και επίσης να αναδείξουμε την δημαγωγία και το λαϊκισμό του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτός πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα. Διαφωνώ με το όριο ηλικίας για υποψήφιο βουλευτή στα 21» επεσήμανε μεταξύ άλλων.

Βορίδης Μάκης: «Ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή»



Από την πλευρά του ο Μάκης Βορίδης επιτέθηκε στην Κοβέσι. «Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη αμφισβήτηση στο ρόλο του βουλευτή και των καθηκόντων του. Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κυρία Κοβέσι η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν το βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή. Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις.

Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είπε ότι «έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι μια απόφαση σωστή και θαρραλέα».

Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Να κάνουμε την αυτοκριτική μας»



Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος από την πλευρά του είπε ότι «καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιες συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη. Για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νομοσχέδια και βρισκόμαστε 2,3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια».

Ο κ. Γιογιακας στη δική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στο πρόσφατο συμβάν με τον Νίκο Ταχιάο που σημειώθηκε εν μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή. Εκεί παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος είπε ότι «να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχληση μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά έχω έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό.

Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεξηγούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις, την ίδια απαίτηση όμως έχω και από το βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογή του περιφέρεια, σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει την αναθεώρηση του άρθρου 60, άρα να δει την μεγάλη εικόνα και να αντιληφθεί πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως ευ, πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα, να κάνετε ερωτήσεις στους υπουργούς, και γνωρίζω ότι οι υπουργοί έχουν χωρίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε υφυπουργούς, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απόλυτη εκχώρηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υφυπουργούς και βέβαια η αντιμετώπιση να είναι πάντα κόσμια».

Νότης Μηταράκης: «Να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή»



«Για το επιτελικό κράτος θα συμφωνήσω με το Μάκη το Βορίδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 2023. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι ένα ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή» επεσήμανε ο Νότης Μηταράκης.

Ο Γιάννης Οικονόμου ο οποίος ήταν μεταξύ των πέντε βουλευτών της «γαλάζιας» παράταξης που απέστειλε επιστολή για το επιτελικό κράτος μέσω της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, είπε ότι «έχουμε ένα κοινό στόχο την αυτοδυναμία, στο πλαίσιο αυτό είναι η πρόσφατη παρέμβαση μας στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, για την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας. Για να ταυτιστεί με αυτό το στόχο το κομμάτι της κοινωνίας που χρειαζόμαστε, είναι όχι μόνο λιγότερα προβλήματα για τον κόσμο αλλά προκοπή και ευημερία και αυτό συνδέεται με τους θεσμούς και την οικονομία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε δικαστήριο εντυπώσεων

Νίκος Ανδρουλάκης: Η ΝΔ προσπαθεί απεγνωσμένα να βγει από το βαθύ της αδιέξοδο