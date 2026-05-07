Ηράκλειο: Δύσκολες ώρες για τον 40χρονο μετά το ατύχημα με το πατίνι

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή συνεχίζει να δίνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου.

Ο 40χρονος, υπήκοος Πακιστάν και εργαζόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη από τους θεράποντες ιατρούς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι γιατροί αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά τη διαδικασία αφύπνισής του, προκειμένου να διαπιστωθεί η νευρολογική του εικόνα και η ανταπόκριση του οργανισμού του μετά τη σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε αμέσως μετά το ατύχημα.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν ο 40χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σε παράδρομο της Χερσονήσου και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα σε τοίχο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα και τον μετέφερε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οδηγήθηκε κατευθείαν στο χειρουργείο.

Την ίδια ώρα, ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους της χώρας. Τα περιστατικά τραυματισμών είναι πλέον σχεδόν καθημερινά, με οδηγούς πατινιών – συχνά χωρίς κράνος και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας – να κινούνται σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας, ανάμεσα σε αυτοκίνητα και μηχανές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις σήμερα σημειώθηκε ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό στον Ασπρόπυργο, όταν ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ, προσθέτοντας ακόμη ένα επεισόδιο στη μακρά λίστα τροχαίων με εμπλοκή των συγκεκριμένων οχημάτων.

