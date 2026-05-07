Πρόεδρος Ιρανικής Βουλής: Ψευδείς οι ειδήσεις του AXIOS σχετικά με συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Ο Πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απέρριψε τις αναφορές για διαπραγματεύσεις που αποδίδονται σε αμερικανικές πηγές ως ψευδείς ειδήσεις.

Την Πέμπτη, ο Γκαλιμπάφ έγραψε στον λογαριασμό του X: «Η επιχείρηση Trust Me Bro απέτυχε. Τώρα επιστρέφουμε στην ρουτίνα με την επιχείρηση Fauxios».

Κοινοποίησε την ανάρτηση ως αντίδραση σε δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Axios ότι το Ιράν συμφώνησε με τους όρους μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γκαλιμπάφ περιέγραψε την έκθεση ως μέρος μιας ευρύτερης ψυχολογικής εκστρατείας μετά την σοβαρή ήττα της Ουάσινγκτον σε μια στρατιωτική επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ.

Επίσης, αναφέρθηκε ειρωνικά στην Axios ως Fauxios, κατηγορώντας την ότι διαδίδει κατασκευασμένες ιστορίες που ευθυγραμμίζονται με την αφήγηση του Λευκού Οίκου.

Η λεγόμενη Επιχείρηση Σχεδίου Ελευθερία, η οποία είναι μια στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών που ξεκίνησε στις 4 Μαΐου στο Στενό του Ορμούζ, τέθηκε σε παύση δύο ημέρες αργότερα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο τη συνοδεία πλοίων που είχαν αποκλειστεί έξω από το Στενό του Ορμούζ, όπου το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο από τις πρώτες ημέρες του επιθετικού πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.



