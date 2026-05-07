ΠΕΜ.07 Μαΐ 2026 22:48
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Πρόεδρος Ιρανικής Βουλής: Ψευδείς οι ειδήσεις του AXIOS σχετικά με συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν
Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
clock 19:15 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απέρριψε τις αναφορές για διαπραγματεύσεις που αποδίδονται σε αμερικανικές πηγές ως ψευδείς ειδήσεις.

Την Πέμπτη, ο Γκαλιμπάφ έγραψε στον λογαριασμό του X: «Η επιχείρηση Trust Me Bro απέτυχε. Τώρα επιστρέφουμε στην ρουτίνα με την επιχείρηση Fauxios».

Κοινοποίησε την ανάρτηση ως αντίδραση σε δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Axios ότι το Ιράν συμφώνησε με τους όρους μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. 

Ο Γκαλιμπάφ περιέγραψε την έκθεση ως μέρος μιας ευρύτερης ψυχολογικής εκστρατείας μετά την σοβαρή ήττα της Ουάσινγκτον σε μια στρατιωτική επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ.

Επίσης, αναφέρθηκε ειρωνικά στην Axios ως Fauxios, κατηγορώντας την ότι διαδίδει κατασκευασμένες ιστορίες που ευθυγραμμίζονται με την αφήγηση του Λευκού Οίκου.

Η λεγόμενη Επιχείρηση Σχεδίου Ελευθερία, η οποία είναι μια στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών που ξεκίνησε στις 4 Μαΐου στο Στενό του Ορμούζ, τέθηκε σε παύση δύο ημέρες αργότερα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο τη συνοδεία πλοίων που είχαν αποκλειστεί έξω από το Στενό του Ορμούζ, όπου το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο από τις πρώτες ημέρες του επιθετικού πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Για «καλές συνομιλίες» κάνει λόγο ο Τραμπ - Δεν δίνει προθεσμία για την κατάληξη συμφωνίας με το Ιράν

Ιράν: Τα λιμάνια μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στο Ορμούζ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ιράν Ηπα Μεση Ανατολη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis