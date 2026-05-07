Στο Ηράκλειο ο Στέφανος Κασσελάκης στις 20 Μάϊου

Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 20 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κρήτη.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 στο καφέ Μαρίνα, στο ενετικό λιμάνι Ηρακλείου, και θα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης θα είναι «Δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις», με τον Στέφανο Κασσελάκη να αναμένεται να αναφερθεί στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, σε ζητήματα που αφορούν τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, αλλά και στις πολιτικές προκλήσεις της περιόδου.

