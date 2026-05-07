Κόλαφος ο Μικρούτσικος για Akyla: «Ζαλίστηκα, αυτό που είδα δεν θέλω να το ξαναδώ»

Ο Aνδρέας Μικρούτσικος άσκησε δριμεία κριτική στο πρώτο δείγμα από την πρόβα του Akyla στη σκηνή της Eurovision. Ο παρουσιαστής εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το σκηνοθετικό αποτέλεσμα.

«Έχουμε μια ατόφια δύναμη, τον Ακύλα! Και τώρα πάμε να κάνουμε ένα arcade, πάμε να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ… Δεν είναι βίντεο κλιπ ο Ακύλας, δεν χρειάζεται εκεί βίντεο κλιπ. Είναι ο Ακύλας, από μόνος του. Το μάτι μου πολυδιασπάστηκε σε χίλια πράγματα και έχασα την ουσία του Ακύλα, εκεί είναι το θέμα. Ο Ακύλας μάς πάει να διεκδικήσουμε το βραβείο και όχι η δικτατορία της εικόνας που ζούμε», είπε αρχικά

«Όταν τον είδαμε τον Ακύλα, vision τον είδαμε, δεν τον οραματιστήκαμε. Έχει αυτή τη δύναμη αυτό το παιδί, με απλά, με λίγα, με τα δικά του να σε κάνει να τον αγαπάς, να τον εκτιμάς και να λες… θέλω να το ξαναδώ. Εγώ, αυτό που είδα, δεν θέλω να το ξαναδώ. Δεν θέλω να το ξαναδώ, τέλειο είναι, αλλά ειλικρινά ζαλίστηκα. Το κεφάλι μου πήγε πάνω αριστερά, σε ένα στέμμα, εκεί, στους ήχους, στα πράγματα, πώς έρχεται, το ένα, το άλλο… Έψαχνα τον Ακύλα. Αυτό που βλέπω, πολύ κόκκινο, με θαμπώνει, με συγχύζει, χάνω τον Ακύλα. Να δω ευρήματα Πολύ έξυπνο το βίντεο παιχνίδι, αλλά αυτή η εικόνα εδώ, δεν μου λέει τίποτα».

