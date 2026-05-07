Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: "Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις ξένες πιέσεις να εκτροχιάσουν τη δύναμη του έθνους"

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα επιτρέψει σε ξένες πιέσεις και συνωμοσίες να αποτρέψουν το ιρανικό έθνος από την πορεία της προόδου, της ανεξαρτησίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ορυχείων και Εμπορίου την Πέμπτη, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις για την ανάπτυξη του Ιράν, τη διατήρηση της εθνικής αξιοπρέπειας και την υπέρβαση των δυσκολιών, τονίζοντας ότι θα αντέξουν τις δυσκολίες με την υποστήριξη του λαού, των συνδικάτων και των οικονομικών ακτιβιστών.

Ο Πρόεδρος προειδοποίησε ότι η δημιουργία μη ρεαλιστικών προσδοκιών και η παραμέληση της σημασίας της αξιοπρέπειας και της ανεξαρτησίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανανεωμένη εξάρτηση και αδυναμία για τα έθνη.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε: «Με την ενσυναίσθηση και τη συμμετοχή του λαού και των οικονομικών θεσμών της χώρας, η δύσκολη αλλά και έντιμη πορεία που έχει μπροστά του το ιρανικό έθνος θα συνεχιστεί με δύναμη».

* Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν (τρίτος από αριστερά) επισκέπτεται το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ορυχείων και Εμπορίου, 7 Μαΐου 2026.

