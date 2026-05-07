ΠΕΜ.07 Μαΐ 2026 22:48
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: "Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις ξένες πιέσεις να εκτροχιάσουν τη δύναμη του έθνους"
πεσκεζιαν
clock 18:53 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα επιτρέψει σε ξένες πιέσεις και συνωμοσίες να αποτρέψουν το ιρανικό έθνος από την πορεία της προόδου, της ανεξαρτησίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ορυχείων και Εμπορίου την Πέμπτη, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις για την ανάπτυξη του Ιράν, τη διατήρηση της εθνικής αξιοπρέπειας και την υπέρβαση των δυσκολιών, τονίζοντας ότι θα αντέξουν τις δυσκολίες με την υποστήριξη του λαού, των συνδικάτων και των οικονομικών ακτιβιστών.

Ο Πρόεδρος προειδοποίησε ότι η δημιουργία μη ρεαλιστικών προσδοκιών και η παραμέληση της σημασίας της αξιοπρέπειας και της ανεξαρτησίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανανεωμένη εξάρτηση και αδυναμία για τα έθνη.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε: «Με την ενσυναίσθηση και τη συμμετοχή του λαού και των οικονομικών θεσμών της χώρας, η δύσκολη αλλά και έντιμη πορεία που έχει μπροστά του το ιρανικό έθνος θα συνεχιστεί με δύναμη».

* Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν (τρίτος από αριστερά) επισκέπτεται το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ορυχείων και Εμπορίου, 7 Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Αυστρία: Ηλικιωμένος σσκότωσε σύζυγο και κόρη και μετά αυτοκτόνησε

«Διαβολικοί Τούρκοι, θα μπουν στη θέση τους»: Πυρά του «Έλληνα» αρχιστράτηγου της Ουγκάντας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ιράν Μεση Ανατολη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis