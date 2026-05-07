Παπαδάκου: "Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011, τα πρώτα τέσσερα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα"

Η Ορθούλα Παπαδάκου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και εξομολογήθηκε πως το 2011 διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. Όπως ανέφερε, τα πρώτα τέσσερα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εκείνη.

«Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011. Τα πρώτα 3-4 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Έκανα μεγάλη αγωγή. Δόξα τω Θεώ τα τελευταία εφτά με οχτώ χρόνια είμαι εκτός αγωγής. Πάω πάρα πολύ καλά. Είχε περάσει μια πολύ βαριά αρρώστια η μάνα μου τότε, και μόλις έγινε καλά, εκδηλώθηκε σε μένα η σκλήρυνση κατά πλάκας», είπε χαρακτηριστικά.

«Με βλέπετε και κουτσαίνω γιατί έκανα αρθροπλαστική στο γόνατο. Αυτό ήταν φθορά από τον αθλητισμό. Υπέφερε πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια. Έχω κάνει ήδη εφτά χειρουργεία σαν αθλήτρια. Σε δυο μήνες πιστεύω θα τρέχω», δήλωσε.

